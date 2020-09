Brindisi-Virtus Roma oggi, Supercoppa Italiana basket: orario, programma, tv, streaming

Brindisi e Virtus Roma si giocano un’ultima sfida in Supercoppa Italiana in questo girone D che si disputa, ancora per qualche ora, in quel di Olbia. Per l’Happy Casa c’è ancora la possibilità, in maniera però particolarmente rocambolesca, di arrivare fino alle Final Four, mentre la Virtus chiude in ogni caso qui.

La squadra di coach Frank Vitucci, dopo aver iniziato male contro Pesaro, ha messo in piedi una serie di prestazioni interessanti, in particolare le due con Sassari decise alternativamente sulla sirena. Nonostante il cambiamento di gran parte della squadra, delle risposte dai nuovi, e in particolare da Harrison, sono arrivate. Diverso il discorso per Roma, che si è trovata a iniziare senza gli americani (tranne Farley), e in corso d’opera ne ha recuperati tre, ma è comunque indietro in termini di preparazione e condizione rispetto alla maggior parte delle altre protagoniste tanto della Supercoppa quanto del campionato, cosa che Piero Bucchi, dopo l’ultima partita contro Sassari, ha fatto notare.

Il match tra Virtus Roma e Happy Casa Brindisi, valido per la sesta giornata del girone D della Supercoppa Italiana, comincerà quest’oggi alle ore 17:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player.

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS ROMA, PROGRAMMA

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE

Ore 21:00 Happy Casa Brindisi-Virtus Roma (girone D)

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: HAPPY CASA BRINDISI-VIRTUS ROMA, STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Credit: Ciamillo