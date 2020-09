Bob e skeleton, i Mondiali 2021 passano da Lake Placid ad Altenberg

L’IBSF, International Bobsleigh&Skeleton Federation aveva da giorni annunciato lo spostamento (per motivazioni legate alla pandemia del COVID-19) dei Mondiali di bob e skeleton 2021 da Lake Placid presso un’altra sede. Pochi minuti fa è giunta la comunicazione ufficiale della nuova località. La manifestazione passa dagli Stati Uniti (le date erano 5-14 febbraio 2021) alla Germania, più precisamente ad Altenberg, una delle tappe fisse della Coppa del Mondo.

Una soluzione, come ha spiegato la Federazione, pensata per proteggere al massimo la salute di atleti e spettatori, ma non certo semplice: “Abbiamo discusso ampiamente questa decisione all’interno del Comitato Esecutivo e l’abbiamo coordinata strettamente con l’Autorità Olimpica per lo Sviluppo Regionale (ORDA) nonché con la Federazione statunitense” spiega Heike Groesswang, segretario generale della IBSF nel comunicato ufficiale.

“La decisione non è stata facile come si può immaginare, la maggior parte degli atleti che gareggiano nei campionati hanno sede in Europa, quindi la nostra strategia era quella di avere meno tempo trascorso in quarantena. Il Comitato Organizzatore aveva già svolto un lavoro incredibile dimostrando la sua passione unica per preparare il terreno migliore per i nostri atleti a Lake Placid, il luogo di nascita dei nostri sport in Nord America”.

Una notizia importante quanto attesa, come la composizione del calendario della stagione che inizierà a dicembre. Nel corso della giornata odierna uscirà il programma ufficiale che ci farà capire come l’IBSF si sarà mossa per far fronte ai problemi della pandemia.

