Beach volley, Europeo Under 22 Izmir. Italia in chiaroscuro: Marchetto/Dal Corso agli ottavi, Windisch/Di Silvestre spalle al muro

Tre successi e due sconfitte: questo il bilancio in chiaroscuro della prima giornata dei Campionati Europei Under 22 in corso di svolgimento ad Izmir in Turchia. A stupire è che le due sconfitte le abbiano subite entrambe i vice campioni del mondo Windisch/Di Silvestre (che, bisogna dirlo, non giocavano insieme una partita ufficiale proprio dalla finale iridata dello scorso anno), mentre la doppia vittoria odierna ha già fruttato il passaggio agli ottavi di finale all’altra coppia maschile al via del torneo, Marchetto/Di Silvestre e vicine agli ottavi di finale sono anche They e Scampoli che hanno debuttato con un successo e saranno di nuovo in campo domani per tentare di completare l’opera.

Windisch/Di Silvestre sono stati sorpresi al debutto dai coriacei cechi Melmuka/Knobloch che li hanno battuti 2-1 al termine di una vera e propria battaglia che era iniziata bene per gli italiani, vittoriosi 21-17 nel primo parziale ma poi è proseguita sui binari dell’equilibrio con i cechi vittoriosi ai vantaggi 23-21 nel secondo set e 18-16 nel terzo. Nella seconda sfida di giornata la coppia azzurra è letteralmente crollata sotto i colpi dei forti russi Gusev/Shustrov che si sono imposti 2-0 (21-18, 21-14). Domani, dunque Windisch/Di Silvestre sono costretti a vincere lo spareggio per i sedicesimi di finale contro i non irresistibili inglesi Bello/Bialokoz per continuare a restare nel torneo. Si gioca alle 11.10.

Tutt’altra giornata hanno vissuto gli altri due italiani al via dell’Europeo. la coppia azzurra Marchetto/Dal Corso ha ottenuto un doppio successo, battendo prima 2-0 (21-15, 21-17) i rumeni Maier/Rodina e poi con un altrettanto netto 2-0 (21-14, 21-18) la ben più solida coppia austriaca Kopschar/Pascariuc. due successi che hanno fruttato il passaggio del turno come primi del girone a tre agli azzurri che dunque sono già agli ottavi.

In campo femminile debutto vincente, infine, per le azzurre They/Scampoli che hanno ottenuto una vittoria tutt’altro che scontata alla viglia contro le spagnole Vergara/Luana con un secco 2-0 (21-16, 21-14) e domani contro le lituane Grudzinskaite/Grudzinskaite, anche loro vittoriose sulle spagnole, si giocheranno alle 8.45 l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Gironi torneo maschile

Pool H. Semerad/Manas (CZE)-Rinkevics/Stankevics (LAT) 2-0 (21-18, 21-19), Stankevicius/Donela (LTU)-Zürcher/Dillier (SUI) 2-1 (21-13, 20-22, 15-12). Semerad/Manas (CZE)-Zürcher/Dillier (SUI) 1-2 (21-16, 10-21, 11-15), Stankevicius/Donela (LTU)-Rinkevics/Stankevics (LAT) 0-2 (16-21, 18-21). Domani 12: Rinkevics/Stankevics (LAT)-Zürcher/Dillier (SUI), Stankevicius/Donela (LTU)-Semerad/Manas (CZE)

Pool G. Broch/Jordan (SUI)-Åhman/Hellvig (SWE) 1-2 (21-16, 15-21, 10-15), Aispurs/Bedritis (LAT)-Åhman/Hellvig (SWE) 0-2 (13-21, 16-21). Domani 9.30: Aispurs/Bedritis (LAT)-Broch/Jordan (SUI)

Pool F. Bello/Bialokoz (ENG)-Gusev/Shustrov (RUS) 0-2 (14-21, 15-21), Windisch/Di Silvestre (ITA)-Melmuka/Knobloch (CZE) 1-2 (21-17, 21-23, 16-18). Bello/Bialokoz (ENG)-Melmuka/Knobloch (CZE) 0-2 (14-21, 15-21), Windisch/Di Silvestre (ITA)-Gusev/Shustrov (RUS) 0-2 (18-21, 14-21). Domani 11.10: Gusev/Shustrov (RUS)-Melmuka/Knobloch (CZE), Windisch/Di Silvestre (ITA)-Bello/Bialokoz (ENG)

Pool E. Kruk/Miszczuk (POL)-Saucedo/Rosa (ESP) 2-1 (16-21, 21-17, 23-21), Pfretzschner/Sowa (GER)-Lesiecki/Kurowski (POL) 2-0 (21-17, 21-16). Kruk/Miszczuk (POL)-Lesiecki/Kurowski (POL) 2-0 (21-10, 21-13), Pfretzschner/Sowa (GER)-Saucedo/Rosa (ESP) 2-0 (21-17, 21-16). Domani 11.10: Saucedo/Rosa (ESP)-Lesiecki/Kurowski (POL), Pfretzschner/Sowa (GER)-Kruk/Miszczuk (POL)

Pool D. Maier/Rodina (ROU)-Marchetto/Dal Corso (ITA) 0-2 (15-21, 17-21), Kopschar/Pascariuc (AUT)-Marchetto/Dal Corso (ITA) 0-2 (18-21, 14-21). Domani 9.30: Kopschar/Pascariuc (AUT)-Maier/Rodina (ROU).

Pool C. Hajós/Stréli (HUN)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-18, 21-17), Duque/Pérez (ESP)-Chukhnenkov/Evert (RUS) 1-2 (21-16, 17-21, 6-15). Hajós/Stréli (HUN)-Chukhnenkov/Evert (RUS) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Duque/Pérez (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (17-21, 16-21). Domani 10.20: Pedrosa/Campos (POR)-Chukhnenkov/Evert (RUS), Duque/Pérez (ESP)-Hajós/Stréli (HUN)

Pool B. Pavliuk/Plotnik (UKR)-Elazar/Masuri (ISR) 1-2 (15-21, 24-22, 9-15), Arkhipov/Veretiuk (RUS)-Oláh/Ghazal (HUN) 2-0 (21-14, 21-11). Pavliuk/Plotnik (UKR)-Oláh/Ghazal (HUN) 2-0 (21-12, 21-13), Arkhipov/Veretiuk (RUS)-Elazar/Masuri (ISR) 2-1 (21-18, 18-21, 15-12). Domani 10.20: Elazar/Masuri (ISR)-Oláh/Ghazal (HUN), Arkhipov/Veretiuk (RUS)-Pavliuk/Plotnik (UKR)

Pool A. Makaric/Nikolic (SRB)-Wüst/Schneider (GER) 1-2 (12-21, 24-22, 9-15). Kanli/Cebeci (TUR)-Wüst/Schneider (GER) 1-2 (13-21, 22-20, 12-15). Domani 9.30: Kanli/Cebeci (TUR)-Makaric/Nikolic (SRB).

Gironi torneo femminile

Pool H. Freitas Schoffel/Huggins (ENG)-Briede/Paegle (LAT) 0-2 (9-21, 16-21), Brinkova/Neuschaeferova (CZE)-Briede/Paegle (LAT) 2-0 (21-19, 21-13). Domani 9.30: Brinkova/Neuschaeferova (CZE)-Freitas Schoffel/Huggins (ENG)

Pool G. Zuzek/Spoljaric (SLO)-Honzovicova/Zolnercikova (CZE) 2-1 (21-13, 14-21, 15-7), Szewczyk/Vieira (FRA)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-18, 21-17). Zuzek/Spoljaric (SLO)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-15, 21-17), Szewczyk/Vieira (FRA)-Honzovicova/Zolnercikova (CZE) 2-0 (21-13, 21-18). Domani 8.45: Honzovicova/Zolnercikova (CZE)-Pinheiro/Castro (POR), Szewczyk/Vieira (FRA)-Zuzek/Spoljaric (SLO)

Pool F. Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU)-Vergara/Luana (ESP) 2-1 (21-15, 21-23, 18-16). They/Scampoli (ITA)-Vergara/Luana (ESP) 2-0 (21-16, 21-14). Domani 8.45: They/Scampoli (ITA)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU)

Pool E. Stadnik/Jundzill (POL)-Christ/Grüne (GER) 2-1 (21-17, 16-21, 15-8). Brailko/Namike (LAT)-Christ/Grüne (GER) 1-2 (21-15, 18-21, 10-15). Domani 8.45: Brailko/Namike (LAT)-Stadnik/Jundzill (POL)

Pool D. Sylejmani/Hasani (KOS)-Kielak/Marcinowska (POL) 2-1 (21-18, 15-21, 15-11). Böbner/Betschart (SUI)-Kielak/Marcinowska (POL) 2-0 (21-7, 21-13). Domani 8.00: Böbner/Betschart (SUI)-Sylejmani/Hasani (KOS).

Pool C. Corcoz/Milea (ROU)-Bentele/Lutz (SUI) 0-2 (11-21, 7-21). Carro/Álvarez (ESP)-Bentele/Lutz (SUI) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15). Domani 8.00: Carro/Álvarez (ESP)-Corcoz/Milea (ROU)

Pool B. Divényi/Réthelyi (HUN)-Frolova/Ganenko (RUS) 0-2 (12-21, 8-21). Müller/Schulz (GER)-Frolova/Ganenko (RUS) 1-2 (21-18, 20-22, 8-15). Domani 8.00: Müller/Schulz (GER)-Divényi/Réthelyi (HUN)

Pool A. Maor/Ashush (ISR)-Rylova/Serdiuk (UKR) 0-2 (10-21, 11-21). Voronina/Bocharova (RUS)-Rylova/Serdiuk (UKR) 2-0 (21-17, 21-13). Domani 8.00: Voronina/Bocharova (RUS)-Maor/Ashush (ISR)

Foto Cev