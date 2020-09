Beach volley, Europeo Under 18 Izmir. Mattavelli/Tega sconfitte in semifinale. Con la Svizzera per il bronzo

Sui ferma in semifinale la corsa di Aurora Mattavelli e Margherita Tega nel campionato Europeo Under 18 femminile che si chiude oggi a Izmir. Troppo forti per le azzurre le ucraine Chechelnytska/Romaniuk che hanno dominato il match di semifinale e andranno a giocarsi il titolo continentale con le compagne di nazionale Khmil/Lazarenko in un derby spesso riservato alle coppie russe in passato.

Non c’è stata partita nel primo set. Le ucraine hanno da subito aggredito le azzurre con il servizio mandando in tilt il sistema di gioco di Mattavelli e Tega che si sono fatte da subito distanziare nel punteggio, arrendendosi 21-10. Nel secondo set c’è stata la reazione della coppia italiana che ha cercato di alzare il ritmo, di limare gli errori commessi in modo copioso nel primo set ma non sono riuscite ad impensierire Chechelnytska/Romaniuk che si sono imposte con il punteggio di 21-18.

Nell’altra semifinale le ucraine Khmil/Lazarenko hanno sconfitto 2-0 821-15, 21-15) le svizzere Kressler/Toschini, che dunque alle 13 affronteranno le italiane nella sfida che mette in palio il terzo gradino del podio. La finale per l’oro sarà in programma alle 15.

In campo maschile la finale sarà tra i lettoni Fokerots/Abelitis, che hanno superato in semifinale 2-1 (21-17, 10-21, 15-11) i russi Zharovin/Markov e gli ucraini Boiko/Omelchuk che in semifinale hanno sconfitto 2-0 (25-23, 21-17) i russi Panchenko/Chuprinov. Il derby russo di finale per il bronzo è in programma alle 14, la finalissima Fokerots/Abelitis-Boiko/Omelchuk si giocherà alle 16.

Foto Cev