Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Non basta una grande prova di Lupo/Nicolai: Mol/Sorum in finale. Azzurri per il bronzo

C’è mancato poco, non pochissimo. Paolo Nicolai e Daniele Lupo riescono a mettere un pizzico di timore ai numeri uno al mondo, Mol/Sorum ma alla fine i Vichinghi riescono ad avere la meglio e andranno a giocarsi la finale per l’oro continentale con la vincente della sfida tutta russa tra Liamin/Myskiv e Krasilnikov/Stoyanovskiy.

La coppia norvegese ha vinto 2-0 ma il risultato non deve ingannare. La partita è stata tiratissima, decisa da piccoli particolari che hanno premiato i numeri uno al mondo che sono in quella posizione non a caso ed oggi lo hanno dimostrato perchè per battere Nicolai e Lupo ci volevano oggi due campioni veri. Gli azzurri hanno giocato una grande partita, gettando sul campo carattere e classe. Non hanno dato mai l’impressione veramente di poter mandare in tilt la macchina da guerra avversaria però qualche problema lo hanno creato a Mol/Sorum che hanno dovuto fare ricorso a risorse sconosciute finora a Jurmala.

Loading...

Loading...

Per far capire l’equilibrio del match mai una delle due coppie ha avuto un vantaggio superiore ai 2 punti sull’altra fino al 13-10 per i norvegesi del secondo set. Il primo parziale è stato un concentrato di emozioni con le due coppie sempre vicinissime, precise, spesso perfette nella fase cambio palla. Qualche errore di troppo in battuta per gli azzurri (alla fine del set saranno cinque) ma ci stava di rischiare qualcosa di più del solito. Italia che arriva anche al set point, annullato con aplomb da un attacco di Mol. Al quinto tentativo, invece, Mol/Sorum, con il muro si aggiudicano il set 27-25

In avvio di secondo set gli azzurri restano aggrappati con le unghie ai rivali. L’errore di Lupo che regala il 13-10 alla coppia rivale è un segnale che la salita è troppo irta per essere percorsa dagli azzurri che comunque ci provano, si riportano sul 14-15 con il primo muro del match di Nicolai che inizia a prendere le misure a Mol ma nel finale per due volte gli azzurri non sfruttano a dovere il contrattacco scaturito proprio dal muro di Nicolai, Sorum e Mol compiono un paio di prodezze in copertura e si presentano avanti 20-17 in dirittura d’arrivo. i primi due match ball sono annullati, il terzo e ultimo no con Sorum che trova il diagonale perfetto e riporta i campioni in carica in finale: 21-19. La finale per il terzo posto maschile, al momento, è fissata per le 16.30 ma l’orario potrebbe cambiare per esigenze televisive.

In campo femminile finale a sorpresa, un po’ meno dello scorso anno. Ieri sera in semifinale prima le tedesche Behrens/Tillmann, outsider assolute del torneo, hanno sconfitto 2-0 821-19, 21-17) le russe Makroguzova/Kholomina e poi le svizzere Heidrich/Vergè-Deprè che sembravano in difficoltà nei giorni scorsi, hanno superato nettamente 2-0 (21-11, 21-17) le ceche Hermannova/Slukova e dunque la finale sarà tra Germania e Svizzera: Behrens/Tillmann-Heidrich Vergè-Deprè alle 15, mentre alle 14 ora italiana si affronteranno Makroguzova/Kholomina e Hermannova/Slukova per il terzo gradino del podio.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BEACH VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Cev