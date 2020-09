Beach volley, Europeo Under 18 Izmir. Mattavelli/Tega agli ottavi di finale. Iervolino/Hanni eliminati con infortunio

En plein di vittorie e tris di sconfitte con tanto di infortunio. Si chiude in chiaroscuro la prima fase del Campionato Europeo Under 18 di Izmir per l’Italia del beach volley. Da una parte l’exploit in campo femminile di Mattavelli/Tega che vincono un girone tutt’altro che agevole e volano direttamente agli ottavi di finale dove però si prospetta una sfida durissima. Dall’altra l’eliminazione immediata di Hanni/Iervolino che non hanno potuto disputare l’ultima sfida in programma nel pomeriggio per un problema fisico occorso ad Hanni dopo la maratona persa in mattinata contro la coppia bulgara.

Mattavelli e Tega hanno completato l’opera nel torneo femminile conquistando la terza vittoria consecutiva e battendo 2-1 (21-15, 16-21, 15-10) le forti slovene Šen/Kadunc e conquistando così il primo posto e l’accesso diretto negli ottavi di finale dove domani alle 11.10 attendono la vincente della sfida dei sedicesimi tra le russe Riazhnova/Gubina e le lettoni Lukstina/Grants.

In campo maschile, invece, niente da fare per Hanni e Iervolino che hanno perso la battaglia con i bulgari Nakov/Vartigov dopo quasi un’ora di sfida con il punteggio di 2-1 (15-21, 23-21, 17-15) e poi non hanno potuto affrontare i polacchi Czachorowski/Lejawa nella sfida decisiva per superare il turno a causa di un infortunio muscolare occorso a Hanni.

TORNEO MASCHILE

Pool H. Isaksson/Ekstrand (SWE)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (13-21, 16-21), Fokerots/Abelitis (LAT)-Polednik/Pohl (CZE) 2-0 (21-15, 21-15). Domani: Isaksson/Ekstrand (SWE)-Polednik/Pohl (CZE) 2-0 (21-10, 21-13), Fokerots/Abelitis (LAT)-Canet/Rotar (FRA) 1-2 (18-21, 21-16, 13-15). Canet/Rotar (FRA)-Polednik/Pohl (CZE) 2-0 (21-19, 21-11), Fokerots/Abelitis (LAT)-Isaksson/Ekstrand (SWE) 0-2 (14-21, 12-21).

Pool G. Cuzmiciov/Yellin (ISR)-Kosinski/Tanase (ROU) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Viera/Bernal (ESP)-Merkulov/Tereshchenko (UKR) 2-1 (21-17, 17-21, 15-13). Cuzmiciov/Yellin (ISR)-Merkulov/Tereshchenko (UKR) 2-1 (21-17, 15-21, 15-11), Viera/Bernal (ESP)-Kosinski/Tanase (ROU) 2-0 (21-19, 22-20). Kosinski/Tanase (ROU)-Merkulov/Tereshchenko (UKR) 0-2 (13-21, 16-21), Viera/Bernal (ESP)-Cuzmiciov/Yellin (ISR) 0-2 (15-21, 18-21)

Pool F. Czachorowski/Lejawa (POL)-Nakov/Vartigov (BUL) 2-1 (12-21, 21-14, 15-10), Iervolino/Hanni (ITA)-Zharovin/Markov (RUS) 0-2 (19-21, 12-21). Czachorowski/Lejawa (POL)-Zharovin/Markov (RUS) 1-2 (23-21, 15-21, 12-15), Iervolino/Hanni (ITA)-Nakov/Vartigov (BUL) 1-2 (21-15, 21-23, 15-17). Nakov/Vartigov (BUL)-Zharovin/Markov (RUS) 0-2 (16-21, 13-21), Iervolino/Hanni (ITA)-Czachorowski/Lejawa (POL) 0-2 (0-21, 0-21)

Pool E. Boiko/Omelchuk (UKR)-Jurkovic/Repek (CRO) 2-0 (21-13, 21-13), Nemec/Malik (CZE)-Berzins/Teteris (LAT) 0-2 (16-21, 17-21). Boiko/Omelchuk (UKR)-Berzins/Teteris (LAT) 2-0 (23-21, 23-21), Nemec/Malik (CZE)-Jurkovic/Repek (CRO) 2-1 (17-21, 21-10, 15-12). Jurkovic/Repek (CRO)-Berzins/Teteris (LAT) 0-2 (9-21, 17-21), Nemec/Malik (CZE)-Boiko/Omelchuk (UKR) 1-2 (21-17, 18-21, 12-15)

Pool D. Kolb/Steinmann (SUI)-Nazaryan/Asmaryan (ARM) 2-0 (21-10, 21-14), Laus/Voit (EST)-Zajc/Bracko (SLO) 0-2 (16-21, 12-21). Kolb/Steinmann (SUI)-Zajc/Bracko (SLO) 0-2 (14-21, 14-21), Laus/Voit (EST)-Nazaryan/Asmaryan (ARM) 2-1 (21-15, 20-22, 15-6). Nazaryan/Asmaryan (ARM)-Zajc/Bracko (SLO) 0-2 (7-21, 7-21), Laus/Voit (EST)-Kolb/Steinmann (SUI) 0-2 (15-21, 19-21)

Pool C. Lanevski/Miscenko (LTU)-Ibrahimi/Zejna (KOS) 2-0 (21-6, 21-10), Okorn/Marovt (SLO)-Keskin/Tur (TUR) 2-0 (21-14, 21-10). Lanevski/Miscenko (LTU)-Keskin/Tur (TUR) 2-0 (21-9, 21-11), Okorn/Marovt (SLO)-Ibrahimi/Zejna (KOS) 2-0 (21-8, 21-10). Ibrahimi/Zejna (KOS)-Keskin/Tur (TUR) 2-0 (21-11, 21-18), Okorn/Marovt (SLO)-Lanevski/Miscenko (LTU) 2-1 (17-21, 21-16, 15-10)

Pool B. Udvarhelyi/Dóczi (HUN)-Van Langendonck/De Hert (BEL) 0-2 (17-21, 18-21), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Gurkan/Gurkan (TUR) 2-0 (21-5, 21-10). Udvarhelyi/Dóczi (HUN)-Gurkan/Gurkan (TUR) 2-0 (21-15, 21-8), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Van Langendonck/De Hert (BEL) 1-2 (19-21, 21-17, 13-15). Van Langendonck/De Hert (BEL)-Gurkan/Gurkan (TUR) 2-0 (21-6, 21-8), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Udvarhelyi/Dóczi (HUN) 2-0 (21-10, 21-7)

Pool A. Bello /Soczewka (ENG)-Plamadeala/Romanov (MLD) 0-2 (17-21, 11-21), Kaplan/Kurt (TUR)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE) 0-2 (14-21, 15-21). Bello /Soczewka (ENG)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE) 0-2 (19-21, 12-21), Kaplan/Kurt (TUR)-Plamadeala/Romanov (MLD) 0-2 (12-21, 15-21). Plamadeala/Romanov (MLD)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE) 2-0 (21-14, 21-17), Kaplan/Kurt (TUR)-Bello/Soczewka (ENG) 0-2 (12-21, 15-21)

Sedicesimi di finale: 10.20: Isaksson/Ekstrand (SWE)-Nakov/Vartigov (BUL), Czachorowski/Lejawa (POL)-Fokerots/Abelitis (LAT), Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE)-Nemec/Malik (CZE), Viera/Bernal (ESP)-Laus/Voit (EST), 9.30: Berzins/Teteris (LAT)-Merkulov/Tereshchenko (UKR), Kolb/Steinmann (SUI)-Bello /Soczewka (ENG), Lanevski/Miscenko (LTU)-Udvarhelyi/Dóczi (HUN), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Ibrahimi/Zejna (KOS)

TORNEO FEMMINILE

Pool H. Šen/Kadunc (SLO)-Cikuc/Cikuc (SRB) 2-0 (21-11, 21-17), Mattavelli/Tega (ITA)-Kielak/Kruczek (POL) 2-1 (21-13, 17-21, 15-12), Šen/Kadunc (SLO)-Kielak/Kruczek (POL) 2-1 (22-24, 21-19, 15-12), Mattavelli/Tega (ITA)-Cikuc/Cikuc (SRB) 2-0 (21-14, 21-13). Cikuc/Cikuc (SRB)-Kielak/Kruczek (POL) 0-2 (15-21, 11-21), Mattavelli/Tega (ITA)-Šen/Kadunc (SLO) 2-1 (21-15, 16-21, 15-10)

Pool G. Gubik/Vecsey (HUN)-Gavrilova/Salmanova (RUS) 0-2 (18-21, 9-21), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Dreimane/Vasiljeva (LAT) 2-1 (24-22, 19-21, 15-13). Gubik/Vecsey (HUN)-Dreimane/Vasiljeva (LAT) 2-1 (18-21, 21-15, 15-10), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Gavrilova/Salmanova (RUS) 0-2 (9-21, 9-21). Gavrilova/Salmanova (RUS)-Dreimane/Vasiljeva (LAT) 2-0 (21-6, 21-7), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Gubik/Vecsey (HUN) 1-2 (21-18, 17-21, 11-15)

Pool F. Kressler/Toschini (SUI)-Kindova/Petrova (BUL) 2-0 (21-13, 21-8), Lukstina/Grants (LAT)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU) 0-2 (16-21, 15-21), Kressler/Toschini (SUI)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU) 2-0 (21-13, 21-13), Lukstina/Grants (LAT)-Kindova/Petrova (BUL) 2-1 (15-21, 21-17, 15-10). Kindova/Petrova (BUL)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU) 1-2 (15-21, 21-13, 12-15), Lukstina/Grants (LAT)-Kressler/Toschini (SUI) 0-2 (12-21, 14-21)

Pool E. Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)-Tomasova/Koblizkova (CZE) 1-2 (13-21, 21-10, 5-15), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Niederhauser/Kernen (SUI) 2-1 (19-21, 21-13, 15-11), Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)-Niederhauser/Kernen (SUI) 0-2 (14-21, 12-21), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Tomasova/Koblizkova (CZE) 2-0 (21-13, 21-15). Tomasova/Koblizkova (CZE)-Niederhauser/Kernen (SUI) 2-0 (21-18, 21-11), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST) 2-0 (21-15, 21-13)

Pool D. Bradatan/Radu (ROU)-Mrkic/Sverko (CRO) 0-2 (8-21, 16-21), Selicharova/Fixova (CZE)-Mrkic/Sverko (CRO) 1-2 (21-15, 17-21, 5-15). Selicharova/Fixova (CZE)-Bradatan/Radu (ROU) 2-0 (21-13, 21-11).

Pool C. Alrod Ben Naim/Havia (ISR)-Jashari/Avdullahu (KOS) 0-2 (17-21, 12-21), Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Jashari/Avdullahu (KOS) 2-0 (21-9, 21-15). Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Alrod Ben Naim/Havia (ISR) 2-0 (21-14, 21-2)

Pool B. Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)-Larsson/Robinson (SWE) 2-1 (20-22, 21-18, 15-11), Riazhnova/Gubina (RUS)-Khmil/Lazarenko (UKR) 0-2 (10-21, 19-21), Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)-Khmil/Lazarenko (UKR) 0-2 (9-21, 12-21), Riazhnova/Gubina (RUS)-Larsson/Robinson (SWE) 2-0 (21-11, 21-10). Larsson/Robinson (SWE)-Khmil/Lazarenko (UKR) 0-2 (17-21, 13-21), Riazhnova/Gubina (RUS)-Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU) 2-0 (21-14, 21-12)

Pool A. Keefe/Tucker (ENG)-Gouin/Gaston (FRA) 2-1 (21-17, 20-22, 15-11), Dincer/Ozsar (TUR)-Gouin/Gaston (FRA) 0-2 (7-21, 16-21). Dincer/Ozsar (TUR)-Keefe/Tucker (ENG) 0-2 (6-21, 12-21)

Sedicesimi di finale: 8.40: Gubik/Vecsey (HUN)-Bradatan/Radu (ROU), Gouin/Gaston (FRA)-Alrod Ben Naim/Havia (ISR), Jashari/Avdullahu (KOS)-Dincer/Ozsar (TUR), Selicharova/Fixova (CZE)-Niederhauser/Kernen (SUI), 8.00: Šen/Kadunc (SLO)-Marcinowska/Ciezkowska (POL), Badvilaviciute/Petrauskaite (LTU)-Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU), Riazhnova/Gubina (RUS)-Lukstina/Grants (LAT), Tomasova/Koblizkova (CZE)-Kielak/Kruczek (POL)

Foto Cev