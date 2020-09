Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Tutti i risultati della prima giornata. Domani in campo gli uomini e Menegatti/Orsi Toth contro Hermannova/Slukova per gli ottavi

Una giornata senza grosse sorprese, con una Spagna super e una Germania al di sotto delle aspettative, con la Russia che fa il suo rientro in modo quasi dirompente (tre vittorie su quattro), la prima del Campionato Europeo tutta dedicata alle semifinali dei gironi femminili. Spagnole sugli scudi con un tris inatteso: Liliana/Elsa sono state paradossalmente la coppia a soffrire di più, riuscendo ad avere ragione solo al tie break delle norvegesi Lunde/Hjortland. Ha faticato la Germania con due sconfitte su quattro coppie, la Russia registra una sola sconfitta, quella di Ukolova/Birlova, mentre Repubblica Ceca, Olanda e Svizzera piazzano la doppietta di vittorie, e la Polonia subisce un sonoro 0-3.

Domani tutti in campo, uomini e donne, nella giornata più lunga e trafficata dell’Europeo di Jurmala. In mattinata per le semifinali dei gironi del torneo maschile scenderanno in campo Windisch/Carambula contro gli svizzeri Krattiger/Breer, reduci dal successo al King of the Court, alle 11, poi alle 13 Lupo e Nicolai contro i bielorussi Dziadkou/Piatrushka (due successi nel World Tour nel 2019) e infine, per la finale che vale l’accesso agli ottavi di finale femminili Menegatti/Orsi Toth se la vedranno con le ceche Hermannova/Slukova che le hanno già battute quest’anno a Baden. I precedenti sono impietosi per le azzurre: 2-0 per la coppia ceca.

Semifinali gironi femminili:

Pool H. Ittlinger/Laboureur (GER)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (16-21, 26-24, 5-15), Liliana/Elsa (ESP)-Lunde/Hjortland (NOR) 2-1 (22-20,20-22, 17-15)

Pool G. Behrens/Tillmann (GER)-Amaranta/Lobato (ESP) 0-2 (18-21, 12-21). Keizer/Meppelink (NED)-Briede/Paegle (LAT) 2-0 (21-13, 21-17)

Pool F. Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Jupiter/Chamereau (FRA) 2-0 (21-18, 23-21). Hermannova/Slukova (CZE)-Namike/Brailko (LAT) 2-0 (21-16, 21-16)

Pool E. Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Dabizha/Rudykh (RUS) 1-2 (19-21, 21-17, 13-15). Kravcenoka/Graudina (LAT)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN) 2-0 (21-14, 21-14)

Pool D. Sinisalo/Parkkinen (FIN)-van Iersel/Ypma (NED) 0-2 (17-21, 14-21). Makroguzova/Kholomina (RUS)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-17, 21-11)

Pool C. Bieneck/Schneider (GER)-Bocharova/Voronina (RUS) 2-1 (21-18, 16-21, 15-8). Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Strauss/Strauss (AUT) 2-0 (21-14, 21-18)

Pool B. Birlova/Ukolova (RUS)-Kubickova/Kvapilova (CZE) 0-2 (12-21, 23-25), Kozuch/Ludwig (GER)-Ozolina/Skrastina (LAT) 2-0 (21-7, 21-16)

Pool A. Ceynowa/Kociolek (POL)-Soria/Carro (ESP) 0-2 (19-21, 21-23), Hüberli/Betschart (SUI)-Brzostek/Gromadowska (POL) 2-0 (21-18, 21-16)

Finali primo posto gironi femminili. 15.00: Placette/Richard (FRA)-Liliana/Elsa (ESP), 17.00: Amaranta/Lobato (ESP)-Keizer/Meppelink (NED), 17.00: Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Hermannova/Slukova (CZE), 19.00: Dabizha/Rudykh (RUS)-Kravcenoka/Graudina (LAT). 14.00: van Iersel/Ypma (NED)-Makroguzova/Kholomina (RUS). 16.00: Bieneck/Schneider (GER)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI), 16.00. Kubickova/Kvapilova (CZE)-Kozuch/Ludwig (GER). 14.00: Soria/Carro (ESP)-Hüberli/Betschart (SUI)

Finali terzo posto gironi femminili. 15.00: Ittlinger/Laboureur (GER)-Lunde/Hjortland (NOR). 17.00: Behrens/Tillmann (GER)-Briede/Paegle (LAT), 18.00: Jupiter/Chamereau (FRA)-Namike/Brailko (LAT). 17.00: Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN). 15.00: Sinisalo/Parkkinen (FIN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL). 16.00: Bocharova/Voronina (RUS)-Strauss/Strauss (AUT). 16.00: Birlova/Ukolova (RUS)-Ozolina/Skrastina (LAT). 14.00: Ceynowa/Kociolek (POL)-Brzostek/Gromadowska (POL).

Semifinali gironi maschili:

Pool H. 11:00: Herrera/Gavira (ESP)-Seidl/Waller (AUT), Windisch/Carambula (ITA)-Krattiger/Breer (SUI)

Pool G. 10:00: Perusic/Schweiner (CZE), Pristauz/Hörl (AUT), Ehlers/Pfretzschner (GER)-Mol/Berntsen (NOR)

Pool F. 12:00: Liamin/Myskiv (RUS)-Bergmann/Pfretzschner (GER), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Popov/Gordieiev (UKR)

Pool E. 13:00: Heidrich/Gerson (SUI)-Dollinger/Winter (GER), Nicolai/Lupo (ITA)-Dziadkou/Piatrushka (BLR)

Pool D. 13:00: Semenov/Leshukov (RUS)-Doppler/Horst (AUT), Plavins/Tocs (LAT)-Koekelkoren/van Walle (BEL)

Pool C. 11:00: Varenhorst/van de Velde (NED)-Bryl/Miszczuk (POL), Thole/Wickler (GER)-Solovejs/Samoilovs (LAT)

Pool B. 10:00: Kantor/Losiak (POL)-Aye/Gauthier-Rat (FRA), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Bedritis/Relins (LAT)

Pool A. 12:00: Samoilovs/Smedins (LAT)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Mol/Sørum (NOR)-Huber/Dressler (AUT)

Foto Cev