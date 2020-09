Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Ostacolo russo per Menegatti/Orsi Toth. Domani le finali dei gironi maschili

Poteva andare meglio. Non è stato un sorteggio benevolo quello che ha riguardato la coppia azzurra Menegatti/Orsi Toth che ha pescato una delle coppie più forti tra le terze classificate dei gironi da affrontare domani alle 10.30 ora italiana nei sedicesimi di finale del Campionato Europeo di Jurmala. Le azzurre affronteranno infatti le russe Bocharova/Voronina, coppia che ha vinto tutto quello che poteva a livello giovanile (nel 2019 ad esempio Bocharova ha vinto tutti e tre gli Europei, under 18 con Gubina, 20 e 22 con Voronina) e che ha già ottenuto il primo successo nel World Tour aggiudicandosi il torneo di Aydin. L’unico precedente, dieci mesi fa a Chetumal in Messico, parla a favore delle russe che vinsero nettamente 2-0 contro le azzurre.

In caso di vittoria Menegatti/Orsi Toth si troverebbero di fronte negli ottavi di finale la coppia di casa più attesa, le due campionesse d’Europa uscenti, Kravcenoka e Graudina che puntano al bis sulla sabbia amica.

In campo maschile Carambula e Windisch affronteranno nella finale del loro girone nella sfida che vale l’ingresso diretto agli ottavi la coppia spagnola Herrera/Gavira con inizio alle 12.20, mentre Nicolai/Lupo incontreranno nella finale che vale il terzo posto e dunque l’accesso ai sedicesimi la coppia tedesca Dollinger/Winter alle 8.50.

Finali primo posto gironi maschili. 12.20: Herrera/Gavira (ESP)-Windisch/Carambula (ITA), 8.00: Likholetov/Bykanov (RUS)-Mol/Berntsen (NOR), 11.30: Liamin/Myskiv (RUS)-Brouwer/Meeuwsen (NED), 8.50: Heidrich/Gerson (SUI)-Dziadkou/Piatrushka (BLR), 12.20: Doppler/Horst (AUT)-Plavins/Tocs (LAT), 8.50: Varenhorst/van de Velde (NED)-Thole/Wickler (GER), 8.00: Kantor/Losiak (POL)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS), 11.30: Samoilovs/Smedins (LAT)-Mol/Sørum (NOR)

Finali terzo posto gironi maschili. 12.20: Rinkevics/Gabdullins (LAT)-Krattiger/Breer (SUI), 8.00: Pristauz/Hörl (AUT)-Ehlers/Pfretzschner (GER). 11.30: Bergmann/Pfretzschner (GER)-Jirgensons/Aispurs (LAT), 8.50: Nicolai/Lupo (ITA)-Dollinger/Winter (GER), 12.20: Dumek/Bercik (CZE)-Koekelkoren/van Walle (BEL), 8.50: Bryl/Miszczuk (POL)-Solovejs/Samoilovs (LAT), 8.00: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Bedritis/Relins (LAT), 11.30: Nõlvak/Tiisaar (EST)-Huber/Dressler (AUT).

Sedicesimi di finale femminili. 9.45: Amaranta/Lobato (ESP)-Ittlinger/Laboureur (GER), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Gruszczynska/Wachowicz (POL), van Iersel/Ypma (NED)-Birlova/Ukolova (RUS), Placette/Richard (FRA)-Brzostek/Gromadowska (POL). 10.30: Kubickova/Kvapilova (CZE)-Jupiter/Chamereau (FRA), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Bocharova/Voronina (RUS), Soria/Carro (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Dabizha/Rudykh (RUS)-Behrens/Tillmann (GER).

Foto Cev/