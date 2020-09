Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Domani si riparte, ma in un’altra location

La pioggia e la mareggiata hanno di fatto reso inutilizzabile l’impianto di Majori Beach dove oggi si sarebbe dovuta disputare la terza giornata dell’Europeo di beach volley a Jurmala ma l’organizzazione non si è fatta trovare impreparata ed ha organizzato in tutta fretta un cambio di location quantomeno per le gare di domani, venerdì 18 settembre, della kermesse continentale.

Si giocherà al Ruukki Beach Center sempre a Jurmala dove sono a disposizione quattro campi ma non verrà permesso l’accesso agli spettatori per ragioni di sicurezza. Si partirà molto presto domattina e si cercherà di recuperare il tempo perso: in campo maschile si giocheranno le finali primo e terzo posto dei gironi e i sedicesimi, in campo femminile si disputeranno gli ottavi e i sedicesimi, mentre quarti e semifinali si disputeranno sabato e le due finali domenica.

Loading...

Loading...

Menegatti/Orsi Toth scenderanno in campo alle 11.45 contro le russe Bocharova/Voronina nel primo turno ad eliminazione diretta. Carambula/Windisch affronteranno alle 7.30 ora italiana Herrera/Gavira per la finale del girone, mentre Lupo/Nicolai giocheranno alle 10 la finale per il terzo posto del girone contro i tedeschi Dollinger/Winter.

Sedicesimi di finale femminili. 11.00: Amaranta/Lobato (ESP)-Ittlinger/Laboureur (GER), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Gruszczynska/Wachowicz (POL), van Iersel/Ypma (NED)-Birlova/Ukolova (RUS), Placette/Richard (FRA)-Brzostek/Gromadowska (POL). 11.45: Kubickova/Kvapilova (CZE)-Jupiter/Chamereau (FRA), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Bocharova/Voronina (RUS), Soria/Carro (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Dabizha/Rudykh (RUS)-Behrens/Tillmann (GER).

Finali primo posto gironi maschili. 7.30: Herrera/Gavira (ESP)-Windisch/Carambula (ITA), 7.30: Likholetov/Bykanov (RUS)-Mol/Berntsen (NOR), 8.20: Liamin/Myskiv (RUS)-Brouwer/Meeuwsen (NED), 8.20: Heidrich/Gerson (SUI)-Dziadkou/Piatrushka (BLR), 8.20: Doppler/Horst (AUT)-Plavins/Tocs (LAT), 8.20: Varenhorst/van de Velde (NED)-Thole/Wickler (GER), 7.30: Kantor/Losiak (POL)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS), 7.30: Samoilovs/Smedins (LAT)-Mol/Sørum (NOR)

Finali terzo posto gironi maschili. 10.00: Rinkevics/Gabdullins (LAT)-Krattiger/Breer (SUI), 9.10: Pristauz/Hörl (AUT)-Ehlers/Pfretzschner (GER). 9.10: Bergmann/Pfretzschner (GER)-Jirgensons/Aispurs (LAT), 10.00: Nicolai/Lupo (ITA)-Dollinger/Winter (GER), 10.00: Dumek/Bercik (CZE)-Koekelkoren/van Walle (BEL), 10.00: Bryl/Miszczuk (POL)-Solovejs/Samoilovs (LAT), 9.10: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Bedritis/Relins (LAT), 9.10: Nõlvak/Tiisaar (EST)-Huber/Dressler (AUT).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BEACH VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Cev