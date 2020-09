Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Carambula/Windisch ko nella finale del girone: dovranno passare dai sedicesimi

Sconfitta a testa alta per Adrian Carambula e Jakob Windisch nella sfida di finale del girone preliminare del Campionato Europeo di Jurmala ripreso oggi dopo lo stop di ieri a causa della mareggiata che ha inondato i campi di gioco del Majori Beach costringendo gli organizzatori a spostare le partite al Ruuki Beach Center.

Gli spagnoli Herrera/Gavira si sono imposti con il punteggio di 2-0, vincendo un combattutissimo ed emozionante primo set 24-22 e aggiudicandosi il secondo parziale con il risultato di 21-18. Una sconfitta per Carambula/Windisch che costringerà la coppia italiana a passare dai sedicesimi di finale e, in caso di vittoria tra poco di Lupo/Nicolai nella sfida che vale il tyerzo posto del girone con i tedeschi Dollinger/Winter non sarebbe esclusa l’eventualità del derby azzurro già al primo turno ad eliminazione diretta.

Loading...

Loading...

Finali primo posto gironi maschili. Herrera/Gavira (ESP)-Windisch/Carambula (ITA) 2-0 (24-22, 21-18), Likholetov/Bykanov (RUS)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (17-21, 34-36), Liamin/Myskiv (RUS)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (21-19, 18-21, 15-13), Heidrich/Gerson (SUI)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 2-0 (21-19, 21-19), Doppler/Horst (AUT)-Plavins/Tocs (LAT) 0-2 (20-22, 16-21), Varenhorst/van de Velde (NED)-Thole/Wickler (GER), Kantor/Losiak (POL)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) 2-1 (21-16, 24-26, 17-15), Samoilovs/Smedins (LAT)-Mol/Sørum (NOR) 0-2 (14-21, 12-21)

Finali terzo posto gironi maschili. 10.00: Rinkevics/Gabdullins (LAT)-Krattiger/Breer (SUI), 9.10: Pristauz/Hörl (AUT)-Ehlers/Pfretzschner (GER). 9.10: Bergmann/Pfretzschner (GER)-Jirgensons/Aispurs (LAT), 10.00: Nicolai/Lupo (ITA)-Dollinger/Winter (GER), 10.00: Dumek/Bercik (CZE)-Koekelkoren/van Walle (BEL), 10.00: Bryl/Miszczuk (POL)-Solovejs/Samoilovs (LAT), 9.10: Aye/Gauthier-Rat (FRA)-Bedritis/Relins (LAT), 9.10: Nõlvak/Tiisaar (EST)-Huber/Dressler (AUT).

Sedicesimi di finale femminili. 11.00: Amaranta/Lobato (ESP)-Ittlinger/Laboureur (GER), Heidrich/Vergé-Dépré (SUI)-Gruszczynska/Wachowicz (POL), van Iersel/Ypma (NED)-Birlova/Ukolova (RUS), Placette/Richard (FRA)-Brzostek/Gromadowska (POL). 11.45: Kubickova/Kvapilova (CZE)-Jupiter/Chamereau (FRA), Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Bocharova/Voronina (RUS), Soria/Carro (ESP)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN), Dabizha/Rudykh (RUS)-Behrens/Tillmann (GER).

Foto Fivb