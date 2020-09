Beach volley, Europeo 2020 Jurmala. Carambula/Windisch: che partenza!!! Battuti i “King of the court”

Nel beach volley le sorprese non mancano mai e può succedere che una coppia che non aveva mai giocato assieme prima riesca a battere la coppia del momento. E’ accaduto nella semifinale dei gironi maschili all’Europeo di Jurmala dove da una parte c’erano gli azzurri Adrian Carambula e Jakob Windisch alla prima partita assieme in carriera e dall’altra c’erano gli svizzeri Breer e Krattiger che non più di tre giorni fa avevano trionfato nel singolare torneo esibizione “King of the Court” a Utrecht lasciandosi alle spalle nientemeno che i super campioni norvegesi Mol e Sorum.

Gli azzurri hanno giocato una partita impeccabile, vincendo con un secco 2-0 e conquistando così l’accesso già certo alla fase ad eliminazione diretta, risultato tutt’altro che scontato in un girone di ferro che comprendeva anche gli spagnoli Herrera/Gavira e gli austriaci Seidl/Waller, ma che era diventato meno complicato visto che la coppia austriaca è stata fermata per la sospetta positività di Seidl (fermo all’aeroporto di Riga) al Covid e sostituita dai padroni di casa lettoni Rinkevics/Gabdullins, di livello sicuramente inferiore. Problemi anche per i cechi (allenati da Tomatis) Perusic/Schweiner che saranno sostituiti dai russi Likholetov/Bykanov

Loading...

Loading...

Nel primo set la coppia italiana si è imposta con il punteggio di 21-18 e nel secondo parziale gli azzurri hanno resistito bene alla reazione degli elvetici, piazzando lo sprint vincente negli ultimi scambi: 21-17. Carambula/Windisch affronteranno domattina la vincente della sfida tra Herrera/Gavira e Rinkevics/Gabdullins nella sfida che mette in palio l’accesso diretto agli ottavi di finale. Nicolai/Lupo entrano in scena invece alle 12 per affrontare i bielorussi Dziadkou/Piatrushka.

Finali primo posto gironi femminili. 14.00: Placette/Richard (FRA)-Liliana/Elsa (ESP), 16.00: Amaranta/Lobato (ESP)-Keizer/Meppelink (NED), 16.00: Menegatti/Orsi Toth (ITA)-Hermannova/Slukova (CZE), 18.00: Dabizha/Rudykh (RUS)-Kravcenoka/Graudina (LAT). 13.00: van Iersel/Ypma (NED)-Makroguzova/Kholomina (RUS). 15.00: Bieneck/Schneider (GER)-Heidrich/Vergé-Dépré (SUI), 15.00. Kubickova/Kvapilova (CZE)-Kozuch/Ludwig (GER). 13.00: Soria/Carro (ESP)-Hüberli/Betschart (SUI)

Finali terzo posto gironi femminili. 14.00: Ittlinger/Laboureur (GER)-Lunde/Hjortland (NOR). 16.00: Behrens/Tillmann (GER)-Briede/Paegle (LAT), 17.00: Jupiter/Chamereau (FRA)-Namike/Brailko (LAT). 16.00: Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Lehtonen/Ahtiainen (FIN). 14.00: Sinisalo/Parkkinen (FIN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL). 15.00: Bocharova/Voronina (RUS)-Strauss/Strauss (AUT). 15.00: Birlova/Ukolova (RUS)-Ozolina/Skrastina (LAT). 13.00: Ceynowa/Kociolek (POL)-Brzostek/Gromadowska (POL).

Semifinali gironi maschili:

Pool H. 12:00: Herrera/Gavira (ESP)-Seidl/Waller (AUT). Windisch/Carambula (ITA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-18, 21-17)

Pool G. 11:00: Likholetov/Bykanov (RUS)-Pristauz/Hörl (AUT), Ehlers/Pfretzschner (GER)-Mol/Berntsen (NOR) 0-2 (16-21, 16-21)

Pool F. Liamin/Myskiv (RUS)-Bergmann/Pfretzschner (GER) 2-1 (18-21, 21-16, 15-9), 11.00: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Popov/Gordieiev (UKR)

Pool E. 12:00: Heidrich/Gerson (SUI)-Dollinger/Winter (GER), Nicolai/Lupo (ITA)-Dziadkou/Piatrushka (BLR)

Pool D. 12:00: Semenov/Leshukov (RUS)-Doppler/Horst (AUT), Plavins/Tocs (LAT)-Koekelkoren/van Walle (BEL)

Pool C. Varenhorst/van de Velde (NED)-Bryl/Miszczuk (POL) 2-0 (21-14, 21-19), Thole/Wickler (GER)-Solovejs/Samoilovs (LAT) 2-0 (21-11, 21-13)

Pool B. Kantor/Losiak (POL)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-18, 21-16), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Bedritis/Relins (LAT) 2-0 (21-15, 21-15)

Pool A. 11:00: Samoilovs/Smedins (LAT)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Mol/Sørum (NOR)-Huber/Dressler (AUT)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BEACH VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Fivb