Calcio, il presidente della Federazione francese Noel Le Graet: “Il razzismo nello sport in generale e in questa specialità non esiste”

Ci sono non poche polemiche in Francia in merito a quanto è stato dichiarato dal presidente della Federcalcio transalpina Noel Le Graet. Stando a quanto riportato da gazzetta.it, il n.1 del calcio d’Oltralpe, nel corso di BFM Business, ha smorzato i toni relativamente agli episodi del match della Ligue1 tra PSG e Marsiglia nel corso del quale, stando alle testimonianze del campione brasiliano Neymar, il calciatore della compagine rivale Alvaro Gonzalez gli avrebbe rivolto insulti a sfondo razziale.

Per Le Graet nello sport in generale e ancor più nel calcio la problematica non esiste: “Quando un giocatore nero segna, tutto lo stadio è ai suoi piedi. Questo fenomeno del razzismo nello sport, e nel calcio in particolare, non esiste affatto o se esiste c’è a malapena. È andata male nel corso di PSG-Marsiglia. Il comportamento dei giocatori non è stato esemplare. Noi non ne siamo contenti ed è un peccato. Non sono riusciti a mantenere la calma, né a dare lo spettacolo che ci aspettavamo”.

Foto: LaPresse