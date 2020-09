Basket, Supercoppa Italiana 2020: Virtus Bologna a caccia della finale in casa, la Dinamo Sassari per sovvertire il pronostico

La seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2020 vedrà opposte la Virtus Bologna e la Dinamo Sassari. Sfida sicuramente molto avvincente e che vede leggermente favoriti i padroni di casa, anche se i sardi hanno dimostrato già in passato di essere squadre veramente temibile nella partita secca.

Una Virtus che punta molto sulla Supercoppa, anche perchè ha il vantaggio di giocare in casa. La squadra di Djordjevic è indicata come la principale avversaria nella corsa allo Scudetto dell’Olimpia Milano e questa Supercoppa può davvero essere l’antipasto per la grande rivalità che caratterizzare tutta la stagione. Proprio la Dinamo, però, è una di quelle squadre (come Venezia dall’altra parte) che vuole ricoprire il ruolo di outsider di lusso ed evitare che si concretizzi il pronostico iniziale.

Un cammino non perfetto nella fase a gironi quello di Bologna e Sassari. La Virtus è stata sconfitta nel derby di ritorno dalla Fortitudo e ha sofferto anche contro Reggio Emilia, imponendosi in due match molto combattuti. Anche la Dinamo non ha avuto un cammino agevole, perdendo due partite con Brindisi e Pesaro, arrivando a pari merito proprio con queste due formazioni, ma passando grande alla differenza canestri.

Una Virtus che sicuramente si affiderà ai suoi leader Milos Teodosic e Stefan Markovic, ma Djordjevic davvero può contare su una grandissima squadra e dalla rosa molto profonda, impreziosita dagli arrivi degli italiani Awudu Abass, Amedeo Tessitori e Amar Alibegovic. Dall’altra parte Sassari ha cambiato molto e Pozzecco deve ancora forse trovare la quadra della sua squadra, ma mai scommettere contro la Dinamo, che, come detto in precedenza, nella partita secca può davvero essere pericolosissima, proprio come ha dimostrato nella Final Eight di Coppa Italia ad inizio 2020.

