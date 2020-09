Basket, Supercoppa Italiana 2020: Venezia batte Trento e va in semifinale, Treviso supera Trieste e chiude seconda

Vince Venezia e vola alle Final Four di Bologna, ma rischia grosso la squadra di Walter De Raffaele. Nella sfida con Trento i veneziani dominano per 20 minuti, ma poi rischiano una clamorosa rimonta nel secondo tempo. E non rischia di approfittarne Trieste, a pari punti prima del match con Venezia, ma un Treviso indemoniato che si impone in trasferta e spaventa gli orogranata.

È targato Venezia l’avvio di match al Taliercio, con i padroni di casa che piazzano subito un parziale di 8-0 con le triple di De Nicolao e Bramos. La schiacciata di Watt quasi a metà quarto dà anche il +10 a Venezia, con Trento in grossa difficoltà. Gli ospiti provano una reazione e arrivano fino al -4, ma nel finale c’è spazio ancora per un piccolo allungo dei veneti, che chiudono il primo quarto avanti 21-15. Venezia continua a condurre a inizio secondo quarto: una tripla di Bramos e il canestro di Watt portano i padroni di casa sul +11. Tonut dalla distanza allunga ancora e poi mette due liberi, con il punteggio che sale sul 39-23. Nel finale Trento riduce il divario e si va al riposo lungo con Venezia avanti 45-31.

La musica sembra cambiare nel terzo quarto, con Venezia che comanda, ma Trento che con un parziale di 4-0 si riporta a -10. I padroni di casa, però, rispondono un con parziale di 8-0 e scappano via fino al +18 che sembra mettere la parola fine sui sogni di Trento di vincere, anche se le semifinali sembrano ormai una meta utopia. Ma gli ospiti non sono domi e nella seconda parte del quarto piazzano un nuovo parziale positivo, questa volta addirittura un 14-2 che riapre il match e manda le due squadre all’ultimo riposo sul 57-51. Un parziale che spaventa Tonut e compagni, e a inizio quarto quarto Trento accorcia ancora con il canestro di Pascolo che porta gli ospiti sul -4. Venezia reagisce, un parziale di 6-0 con Trento che sbaglia un paio di canestri non impossibili e padroni di casa che tornano a distanza di sicurezza. Ma ancora nulla è deciso, perché prima Browne e poi Williams riportano Trento a -5. Venezia, però, a pochi minuti dalla fine può giocare anche col punteggio, visto il vantaggio che aveva nella differenza punti, e affronta il finale con maggior tranquillità imponendosi alla fine 78-72.

Nell’altro match, invece, Trieste doveva vincere e sperare nel ko di Venezia, mentre Treviso non solo doveva vincere, ma doveva stravincere e sperare in un ko di Venezia per puntare a ribaltare la differenza punti. E il primo quarto è la sfida tra due squadre equilibrate, che si combattono punto su punto e Trieste chiude avanti per 21-20, dopo aver però guidato anche per 11-2 nei primi minuti. Il match cambia faccia, però, nel secondo quarto. Trieste continua a soffrire come nel finale del primo quarto, mentre Treviso sale in cattedra. Dopo i primi due punti di Trieste, infatti, gli ospiti passano avanti con la tripla e il libero di Carroll. Treviso allunga con un parziale nel quarto di 24-13 e si va al riposo lungo con i veneti avanti 34-44.

La musica non cambia nel secondo tempo, con Treviso che arriva a +16 a metà quarto e inizia a sognare in grande, con un occhio rivolto anche a quello che succede a Venezia. Il quarto si chiude 45-63 con Treviso che ora deve pensare soprattutto alla differenza punti, sperando in un ko a sorpresa di Venezia. L’ultimo quarto, però, vede nel finale Trieste accorciare un po’ le distanze e Treviso si impone 62-80, con 14 punti di Logan, 12 di Chillo, 11 di Mekowulu e 10 di Carroll. Vittoria che, però, non basta a Treviso visto il successo di Venezia che manda quest’ultima in semifinale.

