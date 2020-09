Basket, Supercoppa Italiana 2020: sorteggiate le semifinali. Olimpia Milano, sfida a Venezia. Virtus Bologna con la Dinamo Sassari

Sono state appena sorteggiate le semifinali della Supercoppa Italiana 2020, che si svolgeranno alla Segafredo Arena di Bologna venerdì 18 e domenica 20 per dare una conclusione alla più particolare versione dell’evento di apertura della stagione da vent’anni a questa parte. Ospiti speciali per il sorteggio Giacomo Galanda e Alessandro Abbio (recentemente tornato alla Virtus Bologna, all’interno del settore giovanile). Dopo che Milano, Virtus Bologna, Venezia e Sassari si sono rispettivamente qualificate tramite i loro gironi, e con sforzi di differente natura (l’Olimpia non ha faticato, tutte le altre sì), questo è il quadro delle sfide che vedremo nell’impianto messo in piedi alla Fiera di Bologna, con ordine orario ancora da definire:

A|X Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia

Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna

Il titolo della Supercoppa è detenuto dalla Dinamo Sassari, che lo scorso anno ha sconfitto in finale l’Umana Reyer Venezia al PalaFlorio di Bari, quando il formato era ancora quello delle Final Four. Ci volle un tempo supplementare per determinare il 101-94 finale.

Le due semifinali saranno trasmesse in diretta sia su Eurosport 2 che su Eurosport Player, mentre la finale avrà la copertura in chiaro di Nove, un’iniziativa fortemente voluta soprattutto in questi tempi nei quali non tutti possono ancora entrare nei palasport.

