Basket, Supercoppa Italiana 2020: Brindisi domina i quarti centrali e schianta Pesaro

Tutto facile per l’Happy Casa Brindisi contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nell’ultimo match della quinta giornata di Supercoppa Italiana 2020 di basket. I pugliesi hanno travolto i marchigiani con il risultato di 70-84. Con questo successo, inoltre, il sodalizio brindisino raggiunge quota sei punti nel Gruppo D della manifestazione e agguanta proprio i rivali odierni al secondo posto nel girone.

Pesaro è partita meglio e ha chiuso in vantaggio il primo quarto. Dal secondo, però, la musica è decisamente cambiata. Brindisi ha stretto le maglie in difesa e ha attaccato con più convinzione e nei periodi centrali ha piazzato un parziale di 52-27 che le ha permesso di mandare il match in archivio con dieci minuti d’anticipo. Nella frazione finale di gioco, la Carpegna Prosciutto è riuscita a ricucire parte del gap, rendendo la sconfitta meno amara, ma non è mai realmente rientrata in partita.

Decisivo, nel successo dei brindisini, il quartetto composto da Willis, Perkins, Harrison e Thompson. I quattro, infatti, hanno tutti superato la doppia cifra con Harrison il quale, coi suoi 19 punti, è stato il miglior marcatore dell’incontro. Drell e Cain, invece, 12 punti il primo e 11 con 6 rimbalzi il secondo, sono stati i più positivi tra le fila dei marchigiani.

TABELLINO CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – HAPPY CASA BRINDISI 70-84 (23-20, 9-24, 18-28, 20-12)

PESARO: Drell 12, Robinson 8, Tambone 8, Zanotti 8, Filloy 6, Cain 11, Serpilli, Basso, Filipovity 9, Calbini, Massenat, Delfino 8.

BRINDISI: Willins 15, Perkins 12, Harrison 19, Thompson 15, Visconti 6, Bell, Udom 2, Guido, Cattapan, Zanelli 8, Gaspardo 5, Krubally 2.

