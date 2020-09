Pallanuoto, Coppa Italia 2020-2021: rilasciato il calendario della prima fase. C’è la Lazio

La FIN ha diramato il calendario definitivo del primo turno della Coppa Italia di pallanuoto maschile e femminile, che scatterà per gli uomini sabato 19 settembre e per le donne sabato 26 settembre. La notizia sta nel fatto che nella competizione maschile è presente la Lazio, che dovrebbe aver trovato in extremis i fondi per affrontare la stagione in Serie A1.

Prima fase maschile

Girone di Genova: RN Florentia, SC Quinto, Pro Recco

Girone di Savona: Metanopoli, Pallanuoto Trieste, RN Savona, Telimar

Girone di Roma: AN Brescia, Lazio Nuoto, Roma Nuoto

Girone di Napoli: CC Ortigia, CN Posillipo, R.N. Salerno

Calendario

1^ giornata – 19 settembre

Genova 19.00 Pro Recco-SC Quinto

Roma 17.00 AN Brescia-Roma Nuoto

Napoli 19.00 CC Ortigia-CN Posillipo

Savona 18.00 San Donato Metanopoli-PN Trieste

Savona 19.30 RN Savona-Telimar

2^ giornata – 20 settembre

Genova 11.30 SC Quinto-RN Florentia

Roma 10.30 SS Lazio Nuoto-AN Brescia

Napoli 10.30 CC Ortigia-RN Nuoto Salerno

Savona 10.00 Telimar-San Donato Metanopoli

Savona 11.30 PN Trieste-RN Savona

3^ giornata – 20 settembre

Genova 17.00 RN Florentia-Pro Recco

Roma 15.30 Roma Nuoto-SS Lazio Nuoto

Napoli 18.30 CN Posillipo-RN Nuoto Salerno

Savona 16.00 PN Trieste-Telimar

Savona 17.45 RN Savona- San Donato Metanopoli

Prima fase femminile

Girone A a Padova: Bogliasco 1951, CSS Verona, Plebiscito Padova, Pallanuoto Trieste

Girone B a Ostia: L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, RN Florentia, Vela Nuoto Ancona

Calendario

1^ giornata – 26 settembre

Padova 15.00 CS Plebiscito-PN Trieste

Padova 16,30 CSS Verona-Bogliasco 1951

Ostia 16.30 SIS Roma-Vela Nuoto Ancona

Ostia 18.00 L’Ekipe Orizzonte-RN Florentia

2^ giornata – 27 settembre

Padova 9.30 Bogliasco 1951-CS Plebiscito

Padova 11.00 PN Trieste-CSS Verona

Ostia 9.30 RN Florentia-SIS Roma

Ostia 11.00 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte

3^ giornata – 27 settembre

Padova 15.00 PN Trieste-Bogliasco 1951

Padova 16.30 CS Plebiscito-CSS Verona

Ostia 16.30 RN Florentia-Vela Nuoto Ancona

Ostia 18.00 SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte

Foto: Claudio Bosco LPS