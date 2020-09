Basket, Serie A 2020-2021: le favorite per lo scudetto. Milano in pole, ma c’è folla alle sue spalle

Torna, questo fine settimana, il massimo campionato di basket e torna dopo la stagione interrotta per l’emergenza Covid-19. Da sabato le 16 regine d’Italia si sfideranno sui parquet nella corsa al titolo che quest’anno non è stato assegnato. Ma quali sono le favorite nella corsa allo scudetto?

In pole position non può non esserci l’A|X Armani Exchange Milano di Ettore Messina. L’Olimpia, infatti, ha imbastito una squadra di altissimo livello per puntare alla Final Four di Eurolega e ha un roster di lusso per il campionato. La dimostrazione è stata la Supercoppa Italiana vinta solo pochi giorni fa con otto successi su otto. E se è vero che il torneo era quasi un prestagionale e i risultati non rispecchiano per forza i valori che si vedranno in campo quest’anno è altrettanto vero che Gigi Datome e compagni hanno mostrato una superiorità schiacciante sugli avversari, anche nei momenti di crisi durante i match.

Prima avversaria di Milano, ça va sans dire, non può che essere quella Virtus Bologna che ha perso la finale di Supercoppa contro i meneghini. Le V Nere non hanno forse impressionato in questo prestagione, ma sono la squadra che stava guidando il campionato l’anno scorso e ha sicuramente alzato il livello del proprio roster, con il leader indiscusso Teodosic che può fare la differenza in ogni momento.

Con loro, però, c’è una serie di squadre che possono puntare in alto, a partire dalle due semifinaliste della Supercoppa, cioè Venezia e Sassari. I veneti hanno confermato di essere una squadra ostica da affrontare e ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, puntando così su un gruppo affiatato e che può far bene fin da subito. La Dinamo Sassari, invece, ha cambiato molto e deve ancora trovare quei meccanismi che le hanno impedito di sorprendere la Virtus pochi giorni fa, ma gli innesti di giocatori come Bendzius, Tillman, Burnell e Pusica possono far ben sperare Pozzecco soprattutto con il passare delle settimane e dei mesi.

Alle spalle delle “big four”, nella corsa ai playoff, ci sono sicuramente Brescia, molto rinnovata ma con grandi potenzialità, Brindisi, che già in queste settimane ha mostrato di avere le qualità per mettere in difficoltà tutte le avversarie, mentre outsider di lusso sono la Fortitudo Bologna, che nella Supercoppa ha alternato ottime partite ad alcuni passaggi a vuoto, e Trento, che però deve crescere molto. Possibili sorprese? Difficile dirlo, ma guardando alla Supercoppa (con tutte le precauzioni del caso, visto che si parla di un torneo quasi estivo, ndr.) ci sarà curiosità per vedere se si confermeranno squadre come Reggio Emilia, Treviso, Trieste e Pesaro, anche se è difficile immaginarle in corsa per il titolo.

