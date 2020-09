Basket: le finestre di qualificazione agli Europei maschili 2022 e femminili 2021 si giocheranno in varie bolle

Tempo di novità in seno alla pallacanestro continentale, e questa volta a finire nel calderone sono le qualificazioni agli Europei maschili del 2022 e a quelli femminili del 2021. Le prossime finestre, infatti, si giocheranno in varie “bolle” in giro per l’Europa.

A comunicarlo è la FIBA, che nel suo comunicato specifica come tale decisione sia arrivata a seguito di quanto raccomandato dalla commissione medica e dalla Competitions Commission. Le finestre interessate sono quelle di novembre 2020 e febbraio 2021.

Tutte le partite delle due finestre, in particolare, saranno disputate in “bolle” messe in piedi in accordo con le autorità di sanità pubblica locale e con il protocollo di salute della FIBA. Per ogni “bolla” ci saranno 4 o 8 squadre, corrispondenti a uno o due gironi di qualificazione, con le location definite a livello regionale e annunciate nelle prossime settimane.

L’Italia maschile, il 27 e 30 novembre 2020, giocherà contro Macedonia del Nord e Russia, mentre le donne hanno gli appuntamenti con Romania e Repubblica Ceca il 12 e 15 novembre.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo