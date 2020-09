Basket, Kevin Punter out per almeno tre settimane: brutta tegola in casa Olimpia Milano

Arriva una pessima notizia dall’infermeria in casa Olimpia Milano, che dovrà fare a meno di Kevin Punter per almeno tre settimane causa infortunio. Proprio nella settimana d’apertura della campagna europea dei meneghini in Eurolega, che comincerà venerdì 2 ottobre in trasferta contro il Bayern Monaco, il coach Ettore Messina perde una pedina fondamentale nel suo scacchiere alla luce di quanto visto fino a questo momento tra Supercoppa Italiana e prima giornata di Serie A.

L’ala piccola classe 1993 nativa del Bronx ha rimediato una lesione al muscolo ileo-psosas della gamba destra in occasione del match di domenica scorsa alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno contro Reggio Emilia, vinto agevolmente per 87-71. L’ex giocatore di Virtus Bologna e Stella Rossa ha già cominciato un percorso riabilitativo e verrà rivalutato tra tre settimane dallo staff medico lombardo per capire quando potrà scendere nuovamente in campo in base all’evoluzione del suo infortunio.

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Ciamillo