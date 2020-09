Basket femminile, Supercoppa Italiana oggi: orari partite, tv, streaming (24 settembre)

Il basket femminile è pronto a riaprire i battenti: come per il corrispettivo maschile, lo farà con la Supercoppa Italiana 2020, che per quest’anno è stata allargata a un format che prevede il coinvolgimento di otto squadre: Umana Reyer Venezia, Use Scotti Rosa Empoli, Famila Wuber Schio, Pallacanestro Vigarano, Fila San Martino di Lupari, Gesam Gas e Luce Lucca, Passalacqua Ragusa e Allianz Geas Sesto San Giovanni. Andiamo a scoprire le partite di oggi con i relativi orari e le piattaforme su cui saranno visibili in tv e streaming.

Le otto migliori squadre del campionato 2019-2020 (fino al momento dell’interruzione causa Covid-19) si riuniscono al “PalaRomare” di Schio per quattro giorni che assegneranno il primo titolo della nuova stagione. Oggi i primi match in programma: alle ore 17.00 l’Umana Reyer Venezia sfiderà la Use Scotti Rosa Empoli, mentre alle ore 20.00 il Famila Wuber Schio affronterà Vigarano.

Come per tutta la manifestazione, le partite di oggi della Supercoppa Italiana saranno visibili in diretta streaming in chiaro su LBF TV, il canale ufficiale della LegaBasket Femminile, che per quest’occasione è aperto a tutti.

BASKET FEMMINILE, SUPERCOPPA ITALIANA: ORARI PARTITE OGGI

Giovedì 24 settembre

Ore 17:00 Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli

Ore 20:00 Famila Wuber Schio-Pallacanestro Vigarano

BASKET FEMMINILE, SUPERCOPPA ITALIANA: TV E STREAMING

Diretta streaming – LBF TV

Credit: Ciamillo