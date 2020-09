Basket femminile, Supercoppa Italiana 2020: Schio è troppo forte, batte Vigarano e vola in semifinale

Vince facile Schio, che nel secondo quarto di finale della Supercoppa Italiana femminile di basket supera Vigarano e conquista un posto in semifinale. Match mai in discussione per le padrone di casa che fin dall’avvio piazzano il break che spegne le speranze delle avversarie. Le quali non rientrano mai in partita.

Pronti, via e in tre minuti e mezzo le venete vanno già sul 10-1, con sei punti realizzati dalla Harmon. Una tripla di Policari accorcia il distacco, ma sette punti consecutivi per Schio della Gruda fanno aumentare il distacco sul +11. Primo quarto che così si avvia alla conclusione con Sottana e compagne che viaggiano con la doppia cifra di vantaggio e si chiude con Schio avanti 27-14.

L’inizio del secondo quarto è il remake di quello visto nei primi 10 minuti, anche se Schio non spinge troppo sull’acceleratore, ma con la tripla di Trimboli e il canestro di Crippa vola via fino al 36-17. Vigarano prova una timida reazione, sospinta dai canestri di Sorrentino, riducendo il gap fino al -13, ma quando Schio accelera non può opporsi. Un nuovo parziale di 11-0, infatti, rilancia le padrone di casa che per la prima volta superano il +20 e il primo tempo si chiude con le venete avanti 57-33, con 14 punti di Jillian Harmon e 13 di Sandrine Gruda, mentre per le ospiti la miglior marcatrice è Giulia Sorrentino con 8 punti.

Insiste Schio, mentre le ospiti perdono palloni banali, e quando a metà quarto arriva il canestro della Kays le padrone di casa superano anche il +30, portandosi sul 70-39 con 15 minuti ancora da giocare. Un quarto dove a mettersi in mostra è ancora una volta Sandrine Gruda, che diventa la miglior marcatrice del match con 23 punti, mentre si va all’ultimo riposo sull’83-47. L’ultimo quarto è, dunque, ancor più degli altri utile solo per le statistiche, a partire dal parziale iniziale di 12-0 sempre per Schio. Al fischio finale il punteggio recita 108-52 per Schio, con 23 punti di Gruda, 16 di Harmon, 14 di Cinili (e altre tre giocatrici in doppia cifra), mentre per Vigarano la miglior marcatrice è Rosset con 14 punti.

Vince, dunque, la Famila Wuber Schio che, così, raggiunge l’Umana Reyer Venezia nelle semifinali e ora aspetterà le due sfide di domani sera per scoprire se la sua avversaria sarà Ragusa o Sesto San Giovanni. Intanto, però, si gode la netta vittoria contro un Vigarano che nulla ha potuto in un match che si è dimostrato a senso unico.

