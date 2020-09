Basket femminile, Supercoppa Italiana 2020: Ragusa, dal brutto inizio alla semifinale. Geas battuto, ora la sfida a Schio

Si completa il quadro dei quarti di finale della Supercoppa Italiana al PalaRomare di Schio. Ultima semifinalista, e avversaria dunque del Famila padrone di casa, è la Passalacqua Ragusa, che batte per 70-64 l’Allianz Geas Sesto San Giovanni in una partita lottata e in cui il mix di conferme e novità si è rivelato valido per entrambe le formazioni. Per la squadra di Gianni Recupido gran prova di Tyaunna Marshall con 20 punti e di Awak Kuier con 14 e 14 rimbalzi, a conferma della bontà delle scelte estive della Virtus Eirene, ma ce ne sono anche 13 di Nicole Romeo e 10 di Marzia Tagliamento. Alle ragazze allenate da Cinzia Zanotti non bastano Bashaara Graves (22 e 13 rimbalzi) e Jazmon Gwathmey (14).

L’inizio è tutto di marca Geas, che in cinque minuti va sullo 0-11 con il trio di straniere Oroszova-Gwathmey-Graves, mentre la Passalacqua non riesce, nonostante buone circolazioni, a trovare la via del canestro. Ci pensa Trucco a sbloccare la situazione, e quando entra anche Santucci in generale è tutta Ragusa a sbloccarsi, con Kuier e Tagliamento che fanno anche loro la loro parte nel parziale di 14-4 che porta il primo quarto a chiudersi sul 14-15.

Non cambia il fattore equilibrio nel secondo periodo, con questa volta il blocco italiano di Sesto San Giovanni a fare la voce grossa con tanta buona opera di Verona ed Ercoli, che sono il motore del nuovo allungo a +7 (16-23 e 18-25). Crudo da tre firma il 20-28, prima che Ragusa lavori di squadra per risalire e chiudere i primi 20 minuti con lo stesso 14-15 del primo quarto, il che va a sommarsi in un 28-30.

La terza frazione vede il primo sorpasso della Virtus Eirene con Marshall che aggancia sul 30-30 e Romeo che piazza la tripla del 33-32. Graves si carica sulle spalle l’Allianz, andando anche in doppia doppia, prima a farlo nella manifestazione, ma è la coppia Kuier-Marshall a fare la grande differenza in un momento in cui è anche la difesa delle ragazze di coach Recupido a farsi sentire. Si entra negli ultimi 10 minuti sul 46-42.

La differenza tra le due squadre si fa ancor più ampia al ritorno sul parquet dopo l’ultimo intervallo: Marshall, Kuier e il gioco da tre punti di Santucci portano Ragusa sul 54-44, poi Consolini trova i primi tre punti della partita riaffermando il 57-47. Il Geas, però, è vivo e si vede: parziale di 0-7 con Gwathmey e Crudo, partita riaperta. Romeo fa ripartire la Passalacqua, che arriva al +8 con meno di 2′ da giocare; Verona realizza da tre, ma commette poco dopo il quinto fallo. Sul 68-62 Romeo fa 0/2 e Crudo rischia di riaprire tutto con meno di mezzo minuto restante, ma la tripla si spegne sul ferro. Finisce 70-64.

PASSALACQUA RAGUSA-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 70-64 (14-15, 28-30, 46-42)

RAGUSA – Romeo 13, Consolini 3, Tagliamento 10, Olodo ne, Bucchieri ne, Tumeo ne, Trucco 2, Marshall 20, Nicolodi, Santucci 8, Kuier 14. All. Recupido

GEAS – Gwathmey 14, Arturi, Verona 7, Crudo 7, Oroszova 8, Gilli ne, Pellegrini ne, Ronchi 2, Merisio, Ercoli 4, Graves 22. All. Zanotti

SEMIFINALI (Sabato 26 settembre)

Ore 17:00 Venezia-Lucca

Ore 20:00 Schio-Ragusa

