Basket femminile, Supercoppa Italiana 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Sta per riaprire le danze anche la pallacanestro femminile italiana, in maniera diversa rispetto alle ultime stagioni per varie ragioni legate alla pandemia di coronavirus. La prima visibile novità è l’allargamento della Supercoppa Italiana in formato Final Eight.

Il meglio di ciò che è stato il campionato 2019-2020 si riunisce al PalaRomare di Schio per quattro giorni che assegneranno il primo titolo di una nuova stagione che si preannuncia particolarmente combattuta, non soltanto tra le presenti in terra veneta, ma anche tra le squadre che osserveranno da lontano. Cambiamenti vari tra le big, Schio, Venezia e Ragusa, che non hanno stravolto il roster, ma hanno effettuato importanti modifiche soprattutto tra le straniere. Una situazione simile si è verificata in parecchie altre formazioni, forse con l’eccezione quasi solitaria del Geas Sesto San Giovanni, che ha mantenuto praticamente intatto un blocco che porta avanti da tempo.

La Supercoppa Italiana 2020 femminile inizierà giovedì 24 settembre con i primi due quarti di finale e terminerà domenica 27 con la finale. Sarà possibile seguirla in diretta streaming in chiaro su LBF TV, il canale ufficiale della LegaBasket Femminile, che per quest’occasione è aperto a tutti.

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: PROGRAMMA

QUARTI DI FINALE

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

Ore 17:00 Umana Reyer Venezia-Use Scotti Rosa Empoli

Ore 20:00 Famila Wuber Schio-Pallacanestro Vigarano

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 17:00 Fila San Martino di Lupari-Gesam Gas e Luce Lucca

Ore 20:00 Passalacqua Ragusa-Allianz Geas Sesto San Giovanni

SEMIFINALI

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 17:00 Vincente Venezia-Empoli vs Vincente San Martino di Lupari-Lucca

Ore 20:00 Vincente Schio-Vigarano vs Ragusa-Sesto San Giovanni

FINALE

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 18:30 Vincente Semifinale 1-Vincente Semifinale 2

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – LBF TV

