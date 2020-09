Basket, Eurolega 2020-2021: il regolamento e cosa succede a parità di punti tra due o più squadre

Stagione nuova, Eurolega di ritorno: la massima competizione europea, pur tra i mille ostacoli creati dalle difficoltà di viaggiare nelle parti d’Europa interessate, è prossima a prendere il via. Andiamo a scoprire le questioni regolamentari che muovono la classifica che, ad aprile, determinerà i quarti di finale.

Ai playoff per andare alle Final Four si qualificano le prime otto della regular season: in particolare, gli accoppiamenti sono prima contro ottava , quarta contro quinta, seconda contro settima, terza contro sesta. L’ordine utilizzato non è casuale, perché la parte di tabellone che comprende gli scontri 1-8 e 4-5 determinerà una semifinale delle Final Four di Colonia, quella con le sfide 3-6 e 2-7 l’altra.

Le Bylaws dell’Eurolega, in particolare, spiegano come comportarsi quando, nei casi in cui siano da risolvere i problemi legati a due o più squadre che, a fine stagione, si trovano a pari punti. La prima cosa da tenere a mente è che non vengono considerati i punti segnati nei tempi supplementari: in altre parole, si ragiona sui 1360 minuti giocati normalmente e non su prolungamenti.

In particolare, ove ci fosse una parità a due squadre, verrebbero tenuti in considerazione, nell’ordine: gli scontri diretti, la differenza canestri nelle due sfide in caso di 1-1, la differenza canestri complessiva se quella tra le due squadre dovesse essere 0, il maggior numero di punti segnati e, infine, la migliore media punti.

Nel caso in cui le squadre coinvolte siano più di due, si procede secondo gli stessi criteri sopra elencati andando però ad applicarli alla situazione di più compagini coinvolte. In particolare, viene ripetuto il procedimento utilizzato per la parità tra due formazioni nel caso in cui solo queste siano rimaste.

Un paragrafo dell’articolo 20 si riferisce al caso in cui si verifichi almeno un 20-0 a tavolino in stagione, per qualsiasi motivo: in questo caso si vanno a guardare, nell’ordine, la differenza canestri, il maggior numero di punti segnati e la miglior media punti. Non verranno prese in considerazione proprio le partite tra i team in parità con quello che ha uno 0-20 sulla schiena.

