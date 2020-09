Basket, Eurocup 2020-2021: Trento soffre, ma espugna il campo del Bursaspor

Primo successo in Eurocup per il Dolomiti Energia Trentino, che soffre un tempo, ma nella ripresa rimonta e poi gestisce un vantaggio minimo contro Frutti Extra Bursaspor. Così, dopo un difficile inizio di stagione la squadra di Brienza trova un’importante vittoria nel Vecchio Continente, sperando che possa essere la svolta.

Primo quarto che inizia con il sorriso per Trento, con i primi due punti firmati da JaCorey Williams e poi la tripla di Browne che porta gli ospiti sul 5-2. Immediata, però, la risposta del Bursaspor con la tripla di Kadji, mentre il primo allungo arriva con la tripla di Hamilton e un altro canestro di Kadji che piazzano un parziale di 5-0 per il 14-10 per i padroni di casa. Accorcia Trento con la tripla di Mezzanotte, ma un altro parziale di 7-0 fa scappare i turchi, che nel finale di quarto allungano ancora e vanno al primo break avanti 29-19.

Serve una reazione per la squadra di Brienza e la reazione porta il nome di Luke Maye che inizia il secondo quarto con una tripla. Il Bursaspor, però, risponde quasi a ogni colpo, Trento riesce a rifarsi sotto un paio di volte fino al -7, ma è ancora una tripla di Kadji a dare il +13 ai padroni di casa, che appaiono in controllo del match, con i trentini che inseguono, ma non riescono a piazzare il parziale decisivo. Sono Browne e Mezzanotte a tenere gli ospiti in partita, anche se Trento spreca malamente anche un antisportivo fischiato a Birkan, con Browne che prima sbaglia i due liberi e poi il tiro dal campo. Una giocata da tre punti di JaCorey Williams e il canestro di Conti, però, riportano a -7 Trento, con il canestro di Munford allo scadere che fissa il punteggio del primo tempo sul 49-40 per il Bursaspor, con un Trento in sofferenza anche questa sera.

Sofferenza che sparisce a inizio secondo tempo. Tripla di Mezzanotte, canestro di Williams, ancora una tripla di Forray per un parziale di 8-0 e -1 per Trento. Riallungano i turchi, poi è Forray a trovare il canestro del 51-51, primo pareggio dopo tantissimo tempo. Il Bursaspor reagisce, ma è JaCorey Williams a segnare il canestro del sorpasso. Si gioca punto a punto ora, con i ragazzi di Brienza più convincenti e convinti. Un altro bel parziale di Trento dà agli ospiti il primo vantaggio importante, con un +5 a poco più di un minuto dalla fine. Accorciano i turchi e l’ultimo intervallo vede Trento avanti 67-65.

Allunga ancora Trento a inizio quarto quarto, con Sanders e Maye che portano gli ospiti nuovamente sul +5. Grande equilibrio in campo, con il Frutti Extra che rincorre e Trento che gestisce un vantaggio minimo. Una bomba di Hamilton riapre il discorso meno di due minuti dalla fine, poi due liberi a testa fanno prima impattare il punteggio, poi Trento torna avanti e la tripla di Sanders porta gli ospiti avanti di +5 a 60 secondi dalla fine. Ora basta controllare, rispondere colpo su colpo e Trento si impone 93-86.

duccio.fumero@oasport.it

Credits: Ciamillo