Basket, EuroCup 2020-2021: il Mornar Bar è la squadra che sostituisce il Maccabi Rishon LeZion

Sarà la squadra montenegrina del Mornar Bar a prendere il posto del Maccabi Rishon LeZion nella stagione 2020-2021 di EuroCup. Trovata molto in fretta, dunque, la soluzione al problema posto dall’abbandono, a causa dei tanti problemi legati ai viaggi, della squadra israeliana per quanto riguarda la seconda competizione di area ECA.

Il Mornar Bar, che ha debuttato due stagioni fa in EuroCup, andrà a far parte del girone della Germani Brescia, nel quale c’è anche l’altra squadra montenegrina in competizione, il Buducnost di Podgorica. Nella scorsa stagione Jacob Pullen e Derek Needham, entrambi ex “italiani”, sono stati i migliori realizzatori in Champions League assieme a Milko Bjelica, il veterano della compagine.

L’EuroCup 2020-2021 prenderà il via il 29 e 30 settembre, con quattro formazioni italiane impegnate: Virtus Segafredo Bologna, Germani Brescia, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento.

