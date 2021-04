Basket, EuroCup 2021: Monaco espugna Kazan nel finale e conquista il titolo

Si decide tutto negli ultimi secondi e a decidere la sfida è Jaleel O’Brien, che con un canestro e il successivo libero regala all’AS Monaco il successo in casa del Kazan e la vittoria nella EuroCup 2021 al termine di 40 minuti da cardiopalma.

Parte forte il Kazan, obbligato a vincere per arrivare a gara tre, con la tripla di Holland a dare il via alle danze. Risponde, però, subito il Monaco, che con un miniparziale di 6-0 mette per la prima volta la testa avanti dopo due minuti e mezzo di gioco. L’equilibrio non si spezza alla Basket Hall di Kazan, con O’Brien che con un gioco da tre punti dà il +4 agli ospiti, ma nel finale un parziale di 12-5 per il Kazan manda le squadre al primo stop sul 26-24.

Non cambia la musica nel terzo quarto, con le due squadre che provano a fiaccare la difesa avversaria da oltre l’arco, ma a ogni tripla arriva la reazione dall’altra parte del parquet. Match, dunque, che resta in perfetto equilibrio fino a circa tre minuti dalla fine del primo tempo. Il Monaco trova prima tre canestri dalla lunetta e poi la tripla di Rob Gray per il +6, ma ancora una volta reagisce il Kazan e si va al riposo sul 47-48.

Provano i francesi a chiudere il discorso, ma l’allungo decisivo viene tarpato inesorabilmente dai russi, che canestro su canestro rispondono agli ospiti nel terzo quarto, che conferma il grande equilibrio in campo. Il Monaco tiene la testa avanti per quasi tutti i dieci minuti di gioco, ma nel finale il Kazan riesce a trovare il sorpasso, minimo, e si va all’ultimo stop con i padroni di casa avanti 67-66, con John Brown mattatore per i padroni di casa, mentre il Monaco si affida soprattutto a Ron Gray, che chiude i primi 30 minuti con 23 punti a referto.

L’ultimo quarto inizia come i precedenti tre, con le due formazioni che si studiano, anche se le percentuali calano decisamente. Ne approfitta il Monaco, che con la tripla di Marcos Knight arriva al +6 quasi a metà quarto. Ma non basta, perché nuovamente il Kazan reagisce, risponde con un parziale di 4-0 che rimette tutto in discussione. Non mollano, però, i francesi, che difendono bene e con i canestri di Lessort e Knight vanno sul 73-79 a 200 secondi dalla fine. Tutto finito? No, perché l’equilibrio non si spezza e i russi trovano tre canestri di Jamar Smith che impatta il risultato a 100 secondi dalla sirena. È ancora Smith, a 15 secondi dalla fine, a riportare dopo tempo immemore il Kazan avanti di due. Pareggio di O’Brien, che subisce anche fallo e dalla lunetta porta di nuovo il Monaco avanti. Manca la tripla Jamar Smith, fallo della disperazione di White e match praticamente finito. Va sulla lunetta Marcos Knight, non sbaglia ed è di nuovo Smith a mancare la marcatura del pareggio, finisce 83-86, e il Monaco vince, così, l’EuroCup 2020-2021.

