Basket, EuroCup 2020-2021: Bursaspor-Trento, Brienza vuole cambiare volto alla sua squadra

Prende il via domani la Eurocup 2020-2021 e ai nastri di partenza ci sono quattro formazioni italiane. E domani in Turchia si sfideranno gli esordienti del Frutti Extra Bursaspor contro la Dolomiti Energia Trentino. Per la squadra di Brienza l’obbligo di cambiare subito marcia dopo una Supercoppa deludente e il ko all’esordio in campionato contro Treviso.

Due vittorie in sette partite per i trentini in questo avvio di stagione, un campionato già in salita, ma la volontà di fare bene sia in Italia sia in Europa. E l’occasione per trovare confidenza e sicurezza è quella che si presenta domani sera, con fischio d’inizio alle 19, al Tofas Spor Salonu contro il Bursaspor, team esordiente in Eurocup.

Per i padroni di casa sarà l’esordio assoluto in un torneo continentale, mentre Trento ha già raggiunto tre volte le Top 16 in Eurocup nelle sue quattro partecipazioni. L’esperienza, dunque, è dalla parte degli italiani, mentre i turchi hanno aggiunto al proprio roster giocatori di qualità europea come Ender Arslan, Birkan Batuk e Oguz Savas per sorprendere e provare a ottenere risultati di prestigio anche nel Vecchio Continente.

Se l’avvio di stagione è stato negativo, Trento può avvantaggiarsi dalla Supercoppa che ha messo nelle gambe di Davide Pascolo e compagni tanti minuti di gioco in più rispetto agli avversari e, soprattutto, ha permesso alla squadra di conoscersi e crescere. I punti di forza della Dolomiti Energia sono sicuramente JaCorey Williams, che si è già dimostrato marcatore micidiale, Gary Browne e Jeremy Morgan, dai cui punti dipenderà il futuro della squadra e il risultato di domani sera.

Credits: Ciamillo