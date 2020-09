Basket: Milos Teodosic salta la trasferta della Virtus Bologna contro il LietKabelis in EuroCup

Non ci sarà Milos Teodosic nel roster della Virtus Segafredo Bologna che affronterà mercoledì la prima trasferta della stagione 2020-2021 di EuroCup a Panevezys, in Lituania, contro il Lietkabelis. Alla base della decisione l’infortunio subito nel secondo quarto della prima di Serie A contro l’Acqua S.Bernardo Cantù.

Teodosic, nel finale del periodo, ha cercato una finta penetrazione per scaricare fuori dall’arco dei tre punti, ma nella ricaduta ha perso gli appoggi e si è procurato una distorsione alla caviglia destra, immediatamente trattata, ma che necessita ovviamente delle dovute precauzioni, specialmente in una stagione lunga e piena di partite come quella odierna.

Loading...

Loading...

La Virtus ha programmato un recupero specifico per il giocatore, contando di poterlo riavere in vista della prima trasferta di campionato contro la Germani Brescia, altra squadra prossima al debutto in EuroCup domani contro il Buducnost.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo