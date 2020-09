Basket, EuroCup 2020-2021: la Germani Brescia debutta in trasferta sul campo del Buducnost

Dopo una lunga attesa, è finalmente tempo di tornare al grande basket continentale. Domani, martedì 29 settembre, ci sarà lo start ufficiale dell’EuroCup 2020-2021, che vedrà ai blocchi di partenza quattro squadre italiane, le stesse che vi hanno partecipato l’anno scorso: Virtus Bologna, Brescia, Venezia e Trento. A scendere in campo per prima, in contemporanea con i trentini, sarà la Germani Brescia, che alle ore 19.00 sarà di scena allo “Sportski centar Morača” per affrontare il Buducnost Podgorica nella prima giornata del girone B.

L’inizio di stagione non è stato dei più brillanti per la formazione allenata da Vincenzo Esposito. In Supercoppa Italiana la Leonessa ha rimediato tre sconfitte in sei match, non riuscendo minimamente ad impensierire l’Olimpia Milano per la qualificazione alla Final Four, mentre all’esordio in Serie A è arrivato il ko a Varese per 94-89 (dopo un tempo supplementare). Come attenuante bisogna dire che la squadra è cambiata tanto rispetto allo scorso anno e, di conseguenza, c’è bisogno di tempo per amalgamare al meglio la nuova ricetta. Basti pensare che nel quintetto titolare di Varese l’unico confermato era Brian Sacchetti, mentre le altre erano tutte facce nuove: impatto positivo per Kenny Chery, Tyler Kalinovski, Drew Crawford e TJ Cline, ieri tutti in doppia cifra.

Il match di domani sarà un inedito (nessun precedente tra i due team) e si preannuncia una vera e propria battaglia difensiva. La squadra montenegrina ha mantenuto la struttura della squadra che ha destato una buona impressione durante la scorsa stagione e proverà ad iniziare la campagna europea con il piede giusto per centrare l’obiettivo delle Top 16 (ci è riuscita una sola volta negli ultimi cinque tentativi). Il leader tecnico è il playmaker Justin Cobbs, che darà vita a una bella sfida in cabina di regia con Luca Vitali. Un vantaggio per Brescia è il fatto di aver già disputato partite ufficiali, mentre il Buducnost sarà all’esordio stagionale.

Credit: Ciamillo