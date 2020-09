Basket, Eurocup 2020-2021: Brescia si spegne nel quarto periodo e cade sul campo del Buducnost

La Germani Brescia, nella prima di Eurocup 2020-2021, cade sul campo del Buducnost di Podgorica. I lombardi sono rimasti in partita per tre quarti e hanno dato vita a un match decisamente intenso. Nel periodo finale, però, il sodalizio allenato da Vincenzo Esposito è crollato totalmente, sia in attacco che in difesa. I padroni di casa ne hanno, dunque, approfittato e sono riusciti a conquistare l’incontro con il risultato finale di 93-81

Inizia meglio Brescia che, grazie soprattutto ai canestri di un grande Ristic, trova il +7 nel primo quarto, sul 14-21. I padroni di casa, però, pian piano si rifanno sotto e alla sirena il loro svantaggio è di appena quattro punti. Nel secondo periodo Reed e Nikolic ristabiliscono la parità e il Buducnost effettua anche il sorpasso, sul 35-33, grazie a due liberi di Cobbs. La Germani, tuttavia, non si demoralizza, resta a contatto e va al riposo lungo in vantaggio, sul 42-43, per merito di un canestro allo scadere di Bortolani.

Loading...

Loading...

La situazione di incertezza non cambia nella terza frazione di gioco. Le due squadre restano sempre a un possesso di distacco l’una dall’altra e alla sirena il tabellone dice 65-65. Parità perfetta. All’inizio del quarto periodo, però, Ivanovic segna otto punti consecutivi, propiziando un parziale di 10-2, e i padroni di casa scappano via. I lombardi non riescono a tornare rapidamente a contatto, a causa di un attacco che si inceppa totalmente, e la partita fugge rapidamente dalle loro mani.

IL TABELLINO DI BUDUCNOST-BRESCIA 93-81 (19-23, 23-20, 23-22, 28-16)

BUDUCNOST: Cobbs 16, Ivanovic 24, Ejim 16, Sehovic 3, Nikolic Danilo 8, Apic 6, Nikolic Zoran, Vaugh 2, Popovic 5, Reed 13, Zugic

BRESCIA: Cline 7, Vitali 4, Parrillo, Chery 12, Bortolani 4, Ristic 17, Crawford 10, Burns 10, Kalinoski 6, Moss 2, Sacchetti 6, Ancellotti 3



luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo