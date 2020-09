Basket, Champions League 2019-2020: vincono Burgos e Digione

Si sono disputati oggi i primi due quarti di finale della versione ridotta della Champions League 2019-2020 di basket e a conquistare i primi due posti in semifinale sono gli spagnoli del San Pablo Burgos e lo Jda di Digione, che hanno battuto l’Hapoel e il Türk Telekom.

Si inizia con la sfida tra l’Hapoel e il San Pablo Burgos e fin da subito sono gli spagnoli a imporre il proprio ritmo. Immediato, infatti, il parziale di 6-0 per Burgos, con gli israeliani che si avvicinano, ma la tripla di Xavier Rabaseda permette agli spagnoli di riallungare. Non riesce a rispondere l’Hapoel e nella seconda metà del primo quarto il San Pablo Burgos mette a segno un nuovo parziale di 10-1 e scappa via sul +12. La formazione israeliana reagisce in parte, ma riesce a chiudere i primi dieci minuti sotto per 23-15. A inizio secondo quarto l’Hapoel si rifà sotto fino al -5, ma tre triple in pochi minuti di Thaddus McFadden fanno scappare nuovamente gli spagnoli che si portano fino al 38-20. Un distacco che non si scosta fino all’intervallo con le squadre che vanno al riposo sul 49-32.

Due liberi dopo tre minuti del terzo quarto di Vítor Benite danno al San Pablo Burgos per la prima volta un vantaggio di +21 e, di fatto, chiudono il discorso. Negli ultimi tre minuti alza definitivamente bandiera bianca l’Hapoel, con gli spagnoli che dominano e passano in 180 secondi dal 62-46 al 77-48 che chiude il terzo quarto. Gli ultimi dieci minuti servono, di fatto, solo per le statistiche, con Burgos che concede agli israeliani di vincere il quarto e di chiudere con il punteggio finale di 92-65 che manda il San Pablo in semifinale.

Decisamente più equilibrato il secondo match di giornata tra il Türk Telekom e lo Jda di Digione. Parte decisamente meglio la formazione turca, che sembra mettere subito le mani sulla partita con un folgorante 8-0 che viene confermato con il passare dei minuti che portano il punteggio sul 17-5. Il Digione soffre, ma piano piano migliora in difesa e inizia a segnare e il primo quarto si chiude con il Türk Telekom avanti solo 24-18. Soffrono i francesi alla ripresa del gioco e subiscono un altro break che li porta a -12, ma ancora una volta quando la difesa cresce ecco che arrivano tre triple e due canestri a impattare il risultato. A questo punto si gioca punto su punto, con la formazione turca che riesce però sempre a tenere la punta davanti e si va al riposo con il Türk Telekom avanti 49-46.

Non cambia la musica nel secondo tempo. I turchi partono meglio, vanno fino al +8, ma ancora una volta il Digione rimonta, agguanta il pareggio sul 58-58, e con la tripla di Abdoulaye Loum passano anche avanti. Il terzo quarto si chiude con David Holston che manca la tripla del +6 e francesi che vanno all’ultimo riposo avanti 65-62. A differenza dei primi tre quarti, è Digione ad andare a segno negli ultimi dieci minuti e la tripla di Jaron Johnson vale l’allungo deciso. Ora i transalpini mantengono un vantaggio che varia tra i 5 e i 10 punti mentre si arriva a metà quarto. Prova a riaprire il match la formazione turca dimezzando il divario, ma Digione risponde colpo su colpo fino a un minuto dalla fine, quando il Türk Telekom arriva a -3. Giochi completamente riaperti a 30 secondi dalla fine, con due liberi che valgono un parziale di 8-0 per i turchi. David Holston sbaglia la tripla del +4 per Digione a 7 secondi dalla fine, ma non basta ai turchi, con Kyle Wiltjer che manca la tripla alla sirena e Digione che vola in semifinale vincendo 83-82.

Credits: Ciamillo