Basket, la Reyer Venezia crolla in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme

Brutta sconfitta di Venezia nella nona giornata della EuroCup 2025/2026. La Reyer crolla sul neutro di Belgrado contro gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme con il punteggio di 98-66. Un passivo sicuramente molto pesante per la squadra di coach Spahija, che resta comunque al quinto posto in classifica e si giocherà nelle prossime giornate il passaggio del turno, partendo già da una sfide delicatissima nel prossimo turno contro l’Aris Salonicco.

C’è sicuramente poco da salvare nella serata della Reyer, con gli unici due giocatori a chiudere in doppia cifra che sono RJ Cole (12 punti) e Ky Bowman (11). Dall’altra parte, invece, gli israeliani sono stati trascinati da un Jared Harper da 18 punti e 9 assist, ma anche dai 15 punti di Khadeen Carrington e Yovel Zoosman.

Una partita che è stata subito indirizzata dall’Hapoel nel primo quarto. I padroni di casa hanno preso subito il comando del match e alla prima sirena si sono trovati avanti 21-12. La Reyer non è mai riuscita a costruire una reazione ed è definitivamente crollata nel secondo quarto, subendo 26 punti e con l’Hapoel avanti all’intervallo 47-26. Purtroppo nei restanti venti minuti non c’è mai stata possibilità per Venezia di accorciare, con la Reyer che poi ha totalmente mollato nel finale, perdendo 98-66.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPOEL GERUSALEMME – UMANA REYER VENEZIA 98-66 (21-12, 26-14, 20-18, 31-22)

Hapoel: Harper 18, Carrington 15, Wiley 10, Paretsky 2, Winston 12, Huber 3, Perri, Lamb 5, Skapintsev 11, Zoosman 15, James 7

Venezia: Tessitori 4, Cole 12, Horton 4, Lever 5, De Nicolao, Candi 8, Bowman 11, Wheatle 7, Nikolic 4, Parks 7, Wiltjer 1, Valentine 3