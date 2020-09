Basket 3×3: l’attività nazionale riparte da Reggio Emilia

Il basket 3×3 italiano, con 3×3 Italia, riprende la propria attività a Piazza della Vittoria, a Reggio Emilia, dove il 25 e 26 settembre ci sarà il Torneo 3×3 FIP. Si tratta della prima manifestazione di questa branca della pallacanestro successiva al lockdown, con l’organizzazione di Master Group Sport.

Il torneo sarà sia maschile che femminile. In particolare, domani saranno in scena otto squadre divise in due gironi (passano le prime due, poi semifinali e finale) e selezionate dalla LegaBasket femminile: Sanga Team Milano, Giants Basket Marghera, Libertas Moncalieri, Pink Basket Terni, Panthers Roseto, Lupe Basket San Martino, Bea Chieri Basket e Basket Team Crema.

Tra gli uomini, invece, 16 le formazioni con 4 raggruppamenti: le prime due vanno ai quarti, poi semifinali e finale. In questo caso le squadre sono state riunite dai Comitati Regionali. Si tratta di Underdogs, Team Expert, FIP Lazio 1, Schiocchi Ballers Modena, Schiocchi Ballers Novellara, FIP Lazio 2, And1, Timbermilfs, Schiocchi Ballers FIP Comitato Regionale Emilia Romagna, Ball Don’t Lie, FIP Puglia, Team Raising Stars, Team Future, FIP Toscana, Abruzzo Basketball e Next Generation.

Il montepremi è di 1500 per le donne (1000 per la vincitrice e 500 per la finalista) e 3000 per gli uomini (2500-500).

Foto: Aleksandar Kamasi Shutterstock.com