Baseball, Finals Serie A1 2020: a San Marino gara-1, Bologna tramortita 10-0

Va a San Marino gara-1 delle Finals della Serie A1 di baseball 2020, con la formazione rosso-blu capace di mettere a segno una prova di pregevole fattura allo Stadio Falchi di Bologna, piegando la UnipolSai per un netto 10-0, al termine di sette inning mai in discussione.

Avvio sprint della formazione del Titano, che inizia con un singolo di Luca Pulzetti, il quale passa in seconda, a seguito della base su ball guadagnata da Federico Celli, tripla corona della regular season. Sul piatto si presenta allora Maikel Caceres, che batte per il primo punto degli ospiti, avanzando a seguito di un lancio pazzo, con il fuoricampo di Giovanni Garbella portando il punteggio sul 4-0.

Markus Solbach fa un grande lavoro dal monte per San Marino, concedendo la prima valida solamente nel corso del sesto inning, mentre Celli e compagni non riescono ad andare oltre la seconda base, almeno fino alla quinta frazione. Proprio Celli ottiene il walk, e subito dopo Oscar Angulo spedisce la pallina sugli spalti, per l’homerun del 6-0, che indirizza di fatto il match.

Bologna è in grande affanno, e nel sesto parziale concede altre due corse, scaturite da un altro fuoricampo, questa volta da parte di Luca Pulzetti, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalle run di Angulo e Caceres, per il conclusivo 10-0.

Domani subito gara-2, dove Bologna cercherà di pareggiare la serie.

Foto: Photobass / FIBS