Beach Volley, Europeo Under 18 Izmir. Mattavelli/Tega: esordio perfetto. Russi troppo forti per Hanni/Iervolino

Due vittorie e una sconfitta: questo il bilancio dell’Italbeach impegnata nella prima giornata di gare dell’Europeo Under 18 in corso di svolgimento a Izmir in Turchia. In campo femminile Mattavelli e Tega raggiungono subito la fase ad eliminazione diretta grazie al doppio successo odierno, tutt’altro che scontato alla vigilia, mentre Hanni/Iervolino, nel torneo maschile, proveranno a rifarsi domani dopo la sconfitta al debutto contro la forte coppia russa Zharovin/Markov.

Mattavelli/Tega avevano il compito più difficile in apertura di giornata contro le temibili polacche Kielak/Kruczek e hanno faticato non poco ad avere ragione con il punteggio di 2-1 (21-13, 17-21, 15-12). Nel secondo match di giornata tutto più facile per la coppia italiana che ha superato con un secco 2-0 (21-14, 21-13) le serbe Cikuc/Cikuc e domani si giocheranno il successo del girone e l’accesso diretto agli ottavi con le slovene Šen/Kadunc.

Esordio complicato, invece, ma si sapeva, per Hanni/Iervolino che, nella prima sfida del girone, hanno retto il confronto per un set, il primo, perso 21-19, contro i solidi russi Zharovin/Markov, che si sono aggiudicati senza troppi problemi il secondo parziale 21-12. Domani Hanni/Iervolino se la vedranno alle 9.30 con i bulgari Nakov/Vartigov e chiuderanno il loro impegno nel girone affrontando alle 15.20 Czachorowski/Lejawa

TORNEO MASCHILE

Pool H. Isaksson/Ekstrand (SWE)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (13-21, 16-21), Fokerots/Abelitis (LAT)-Polednik/Pohl (CZE) 2-0 (21-15, 21-15). Domani 10.20: Isaksson/Ekstrand (SWE)-Polednik/Pohl (CZE), Fokerots/Abelitis (LAT)-Canet/Rotar (FRA). 17.00: Canet/Rotar (FRA)-Polednik/Pohl (CZE), 16.10: Fokerots/Abelitis (LAT)-Isaksson/Ekstrand (SWE).

Pool G. Cuzmiciov/Yellin (ISR)-Kosinski/Tanase (ROU) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Viera/Bernal (ESP)-Merkulov/Tereshchenko (UKR) 2-1 (21-17, 17-21, 15-13). Domani 10.20: Cuzmiciov/Yellin (ISR)-Merkulov/Tereshchenko (UKR), Viera/Bernal (ESP)-Kosinski/Tanase (ROU). 16.10: Kosinski/Tanase (ROU)-Merkulov/Tereshchenko (UKR), Viera/Bernal (ESP)-Cuzmiciov/Yellin (ISR)

Pool F. Czachorowski/Lejawa (POL)-Nakov/Vartigov (BUL) 2-1 (12-21, 21-14, 15-10), Iervolino/Hanni (ITA)-Zharovin/Markov (RUS) 0-2 (19-21, 12-21). Domani 9.30: Czachorowski/Lejawa (POL)-Zharovin/Markov (RUS), Iervolino/Hanni (ITA)-Nakov/Vartigov (BUL). 16.10: Nakov/Vartigov (BUL)-Zharovin/Markov (RUS), 15.20: Iervolino/Hanni (ITA)-Czachorowski/Lejawa (POL)

Pool E. Boiko/Omelchuk (UKR)-Jurkovic/Repek (CRO) 2-0 (21-13, 21-13), Nemec/Malik (CZE)-Berzins/Teteris (LAT) 0-2 (16-21, 17-21). Domani 9.30: Boiko/Omelchuk (UKR)-Berzins/Teteris (LAT), Nemec/Malik (CZE)-Jurkovic/Repek (CRO). 15.20: Jurkovic/Repek (CRO)-Berzins/Teteris (LAT), Nemec/Malik (CZE)-Boiko/Omelchuk (UKR)

Pool D. Kolb/Steinmann (SUI)-Nazaryan/Asmaryan (ARM) 2-0 (21-10, 21-14), Laus/Voit (EST)-Zajc/Bracko (SLO) 0-2 (16-21, 12-21). Domani 8.50: Kolb/Steinmann (SUI)-Zajc/Bracko (SLO), Laus/Voit (EST)-Nazaryan/Asmaryan (ARM). 15.20: Nazaryan/Asmaryan (ARM)-Zajc/Bracko (SLO), 14.30: Laus/Voit (EST)-Kolb/Steinmann (SUI)

Pool C. Lanevski/Miscenko (LTU)-Ibrahimi/Zejna (KOS) 2-0 (21-6, 21-10), Okorn/Marovt (SLO)-Keskin/Tur (TUR) 2-0 (21-14, 21-10). Domani 8.50: Lanevski/Miscenko (LTU)-Keskin/Tur (TUR), Okorn/Marovt (SLO)-Ibrahimi/Zejna (KOS). 14.30: Ibrahimi/Zejna (KOS)-Keskin/Tur (TUR), Okorn/Marovt (SLO)-Lanevski/Miscenko (LTU)

Pool B. Udvarhelyi/Dóczi (HUN)-Van Langendonck/De Hert (BEL) 0-2 (17-21, 18-21), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Gurkan/Gurkan (TUR) 2-0 (21-5, 21-10). Domani 8.00: Udvarhelyi/Dóczi (HUN)-Gurkan/Gurkan (TUR), Panchenko/Chuprinov (RUS)-Van Langendonck/De Hert (BEL). 14.30: Van Langendonck/De Hert (BEL)-Gurkan/Gurkan (TUR), 13.40: Panchenko/Chuprinov (RUS)-Udvarhelyi/Dóczi (HUN)

Pool A. Bello /Soczewka (ENG)-Plamadeala/Romanov (MLD) 0-2 (17-21, 11-21), Kaplan/Kurt (TUR)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE) 0-2 (14-21, 15-21). Domani 8.00: Bello /Soczewka (ENG)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE), 13.40: Kaplan/Kurt (TUR)-Plamadeala/Romanov (MLD). Plamadeala/Romanov (MLD)-Hölting Nilsson/Nordh Öhman (SWE), Kaplan/Kurt (TUR)-Bello/Soczewka (ENG)

TORNEO FEMMINILE

Pool H. Šen/Kadunc (SLO)-Cikuc/Cikuc (SRB) 2-0 (21-11, 21-17), Mattavelli/Tega (ITA)-Kielak/Kruczek (POL) 2-1 (21-13, 17-21, 15-12), Šen/Kadunc (SLO)-Kielak/Kruczek (POL) 2-1 (22-24, 21-19, 15-12), Mattavelli/Tega (ITA)-Cikuc/Cikuc (SRB) 2-0 (21-14, 21-13). Domani 12.50: Cikuc/Cikuc (SRB)-Kielak/Kruczek (POL), 13.40: Mattavelli/Tega (ITA)-Šen/Kadunc (SLO)

Pool G. Gubik/Vecsey (HUN)-Gavrilova/Salmanova (RUS) 0-2 (18-21, 9-21), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Dreimane/Vasiljeva (LAT) 2-1 (24-22, 19-21, 15-13). Gubik/Vecsey (HUN)-Dreimane/Vasiljeva (LAT) 2-1 (18-21, 21-15, 15-10), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Gavrilova/Salmanova (RUS) 0-2 (9-21, 9-21). Domani 12.50: Gavrilova/Salmanova (RUS)-Dreimane/Vasiljeva (LAT), Marcinowska/Ciezkowska (POL)-Gubik/Vecsey (HUN)

Pool F. Kressler/Toschini (SUI)-Kindova/Petrova (BUL) 2-0 (21-13, 21-8), Lukstina/Grants (LAT)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU) 0-2 (16-21, 15-21), Kressler/Toschini (SUI)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU) 2-0 (21-13, 21-13), Lukstina/Grants (LAT)-Kindova/Petrova (BUL) 2-1 (15-21, 21-17, 15-10). Domani 12.00: Kindova/Petrova (BUL)-Radvilaviciute/Petrauskaite (LTU), 12.50: Lukstina/Grants (LAT)-Kressler/Toschini (SUI)

Pool E. Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)-Tomasova/Koblizkova (CZE) 1-2 (13-21, 21-10, 5-15), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Niederhauser/Kernen (SUI) 2-1 (19-21, 21-13, 15-11), Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)-Niederhauser/Kernen (SUI) 0-2 (14-21, 12-21), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Tomasova/Koblizkova (CZE) 2-0 (21-13, 21-15). Domani 12.00: Tomasova/Koblizkova (CZE)-Niederhauser/Kernen (SUI), Chechelnytska/Romaniuk (UKR)-Tšuhnenkova/Chukhnenkova (EST)

Pool D. Bradatan/Radu (ROU)-Mrkic/Sverko (CRO) 0-2 (8-21, 16-21), Selicharova/Fixova (CZE)-Mrkic/Sverko (CRO) 1-2 (21-15, 17-21, 5-15). Domani 12.00: Selicharova/Fixova (CZE)-Bradatan/Radu (ROU).

Pool C. Alrod Ben Naim/Havia (ISR)-Jashari/Avdullahu (KOS) 0-2 (17-21, 12-21), Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Jashari/Avdullahu (KOS) 2-0 (21-9, 21-15). Domani 11.10: Binimelis/Fernández da Silva (ESP)-Alrod Ben Naim/Havia (ISR)

Pool B. Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)-Larsson/Robinson (SWE) 2-1 (20-22, 21-18, 15-11), Riazhnova/Gubina (RUS)-Khmil/Lazarenko (UKR) 0-2 (10-21, 19-21), Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)-Khmil/Lazarenko (UKR) 0-2 (9-21, 12-21), Riazhnova/Gubina (RUS)-Larsson/Robinson (SWE) 2-0 (21-11, 21-10). Domani 11.10: Larsson/Robinson (SWE)-Khmil/Lazarenko (UKR), Riazhnova/Gubina (RUS)-Vasiliauskaite/Rudkovskaja (LTU)

Pool A. Keefe/Tucker (ENG)-Gouin/Gaston (FRA) 2-1 (21-17, 20-22, 15-11), Dincer/Ozsar (TUR)-Gouin/Gaston (FRA) 0-2 (7-21, 16-21). Domani 11.10: Dincer/Ozsar (TUR)-Keefe/Tucker (ENG)

Foto Cev