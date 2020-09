Atletica, Trofeo marcia Podebrady: i sei convocati dell’Italia

Il Direttore Tecnico dell’Italia Antonio La Torre ha ufficializzato la squadra italiana che parteciperà alle gare di marcia a Podebrady in programma sabato 10 ottobre. Sarà la prima occasione per i marciatori di tornare a sfidarsi dopo la lunga pausa legata all’emergenza sanitaria.

Saranno sei gli azzurri impegnati nelle 20 km maschile e femminile: il bronzo mondiale di Londra 2017 ed europeo di Berlino 2018 Antonella Palmisano, Valentina Trapletti e Lidia Barcella Al maschile il team azzurro sarà composto dal campione italiano Francesco Fortunato, Matteo Giupponi e Federico Tontodonati.

Loading...

Loading...

Un ottimo test per gli italiani che, come detto, torneranno a gareggiare dopo tanti mesi di stop. La più grande incognita, ovviamente, sarà la condizione fisica dei protagonisti che non hanno avuto modo nelle scorse settimane di provare l’adrenalina della gara.

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL