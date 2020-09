Atletica, Irene Siragusa: “Marzo e aprile i mesi più duri a livello mentale e fisico”

Specialista dei 100, 200 metri e della staffetta 4×100 metri: lei è Irene Siragusa, la velocista dell’Esercito campionessa italiana di atletica. Ospite ad Athletics2U, trasmissione firmata Sport2U in collaborazione con OA Sport, Irene racconta le difficoltà riscontrate durante la pausa obbligata: “Questa è sicuramente una stagione particolare, a livello mentale e fisico non è stata per nulla semplice. Durante il lockdown non avevo a disposizione una casa con giardino in cui potermi allenare”.

Non sono mancate le considerazioni sui risultati ottenuti durante i Mondiali di Doha 2019 e i commenti sul panorama atletico attuale. Di seguito, vi proponiamo l’intervista integrale.

Loading...

Loading...

LA VIDEO INTERVISTA AD IRENE SIRAGUSA





CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fidal Colombo