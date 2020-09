Atletica, Golden Gala 2020: chi parteciperà? Warholm, Duplantis, Ingebrigtsen pronti allo show. Tantissimi italiani

Il Golden Gala 2020, penultima tappa della Diamond League di atletica leggera, andrà in scena giovedì 17 settembre (17.45-20.30 circa) allo Stadio Olimpico di Roma. Non ci sarà il pubblico sugli spalti, ma lo show sarà davvero spettacolare perché è annunciato un parterre di grandissimo lusso: tantissimi big internazionali sono pronti a darsi battaglia in uno degli ultimi appuntamenti di questa tormentata stagione. L’ultimo annunciato di lusso è il norvegese Karsten Warholm, Campione del Mondo dei 400 metri ostacoli: il 24enne potrebbe dare l’assalto al record del mondo, quel 46.78 siglato da Kevin Young alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e che il Vichingo ha sfiorato qualche settimana fa a Stoccolma, fermandosi ad appena nove centesimi dal primato. Le altre due grandi attrazioni sono indubbiamente lo svedese Armand Duplantis (primatista mondiale del salto con l’asta con 6.18 indoor, insegue già da diverse settimane il primato all’aperto di 6.15) e il norvegese Jakob Ingrebrigtsen (fresco di record europeo sui 1500 metri).

Spettacolo assicurato anche nelle altre discipline. La giamaicana Elaine Thompson e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou sui 100 metri, da non perdere il duello tutto ucraino tra Yuliya Levchenko e Yaroslava Mahuchikh nel salto in alto, il sudafricano Akani Simbine e lo statunitense Mike Rodgers arricchiranno i 100 metri, il bielorusso Maksim Nedasekau impreziosirà nel salto in alto, i due polacchi Michal Haratyk e Konrad Bukowiecki nel getto del peso, le scozzesi Laura Muir e Jemma Reekie sugli 800 metri.

Nutritissima la pattuglia italiana, praticamente ci saranno tutti i migliori azzurri. Yeman Crippa, fresco di record italiano sui 5000 metri, si cimenterà sui 3000 metri; Gianmarco Tamberi vuole brillare nel salto in alto; Filippo Tortu e Marcell Jacobs cercano un grande tempo sui 100 metri; Leonardo Fabbri vuole l’ennesima cannonata nel getto del peso; Luminosa Bogliolo inseguirà la seconda vittoria sui 100 ostacoli in Diamond League; Claudio Stecchi proverà a replicare il super 5.82 di ieri sera nel salto con l’asta.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse