Atletica, Edoardo Scotti sotto i 21” sui 200 metri. Kaddari, Zanon e Musci in spolvero ai Campionati Juniores

A Grosseto si sono conclusi i Campionati Italiani Juniores e Under 23 di atletica leggera. A mettersi maggiormente in luce, nella terza e ultima giornata, è stato Edoardo Scotti che, dopo aver vinto i 400 metri al Golden Gala di giovedì scorso, si è cimentato sui 200 metri e ha timbrato un notevole 20.95: il 21enne lombardo è sceso sotto il muro dei 21 secondi per la prima volta in carriera, migliorando il proprio personale di ben 33 centesimi e dimostrando grandissime potenzialità, sfruttabili anche sul giro di pista (45.21 tre giorni fa).

Dalia Kaddari, dopo quanto fatto vedere di buono martedì scorso a Bellinzona, ha corso i 200 metri in controvento (-1,4 m/s) e ha vinto in 23.46. Sono acche caduti due record italiani under 20: Veronica Zanon si è spinta fino a 13.84 metri nel salto triplo (superato il 13.73 di Benedetta Cuneo datato 2015), Carmelo Musci ha lanciato il suo disco a 62.89 metri (detiene anche il record del getto del peso, oggi ha cancellato il 62.11 di Giulio Anesa vecchio di cinque anni).

Foto: Lapresse