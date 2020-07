Volley, otto squadre italiane qualificate in Champions League! Trento e Scandicci si aggiungono

Otto squadre italiane parteciperanno alla Champions League 2020-2020 di volley! La CEV ha infatti cambiato le regole sulla partecipazione, all’Italia non spettano più soltanto tre posti per sesso in virtù di un ranking solidissimo ma anche altri due slot (uno maschile e uno femminile). Trento, quarta nell’ultima SuperLega prima della sospensione dovuta alla pandemia, si aggiungerà così a Civitanova (detentrice del trofeo), Perugia (altra grande favorita per il trionfo finale) e Modena. Al femminile, invece, esulta Scandicci: la compagine toscana, brillante protagonista nelle ultime due stagioni nella massima competizione continentale, completa così il contingente nostrano già formato da Conegliano (super favorita della vigilia), Novara (Campione uscente) e Busto Arsizio.

Scandicci e Trento dovranno partire dai turni preliminari per conquistare l’accesso alla fase a gironi, sulla carta le due squadre non dovrebbero avere grossi problemi. Le altre formazioni italiane sono invece già ammesse alla fase a gironi: 5 gruppi da 4 compagini ciascuno, le vincitrici di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale dove inizerà la fase a eliminazione diretta. I turni preliminari dovrebbero disputarsi a ottobre, la fase a gironi dovrebbe incominciare il 17 novembre.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Roberto Bartomeoli