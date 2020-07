Volley, domani alle 12 in DIRETTA STREAMING la conferenza stampa della nuova Consar Ravenna

Si preannunciano tante novità in casa Consar Ravenna in vista della prossima stagione di Superlega di volley. Il club ravennate ha cambiato compagine societaria con l’intervento diretto dello sponsor Consar. Dopo 14 anni Luca Casadio, il presidente della società che ha riportato Ravenna nella massima serie dieci anni fa, lascia la guida della società giallorossa (pur restando nel consiglio di amministrazione) e verrà sostituito da Daniela Giovanetti, nuova numero uno della società denominata Porto Robur Costa 2030.

Giovedì 2 luglio, alle ore 12, nella sede del Consar si tiene la conferenza stampa di presentazione ufficiale della nuova società, Porto Robur Costa 2030, che disputerà il prossimo campionato di SuperLega di volley maschile. Alla conferenza stampa saranno presenti la nuova presidente Daniela Giovanetti, Veniero Rosetti, presidente Consar e main sponsor. Marco Bonitta, coach e ds Consar Ravenna, Roberto Fagnani, assessore allo sport del Comune di Ravenna.

OA Sport, OA Plus e Sport2u seguiranno in diretta l’evento: alle 11.40 in diretta Enrico Spada e Gian Mario Bonzi presenteranno l’evento e alle 12 la diretta streaming da Ravenna, con interviste personalizzate al termine della conferenza.

Foto Fivb