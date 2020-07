VIDEO Torino-Lazio 1-2: highlights, gol e sintesi. Immobile e Parolo ribaltano Belotti, biancocelesti a -1 dalla Juventus!

La Lazio ha sconfitto il Torino per 2-1 nel match valido per la 29ma giornata della Serie A. I capitolini si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico e rimangono al secondo posto in classifica a un solo punto di distacco dalla capolista Juventus, impegnata alle ore 21.45 sul campo del Genoa. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 4′ grazie a un rigore trasformato da Andrea Belotti ma nella ripresa i biancocelesti si sono scatenati: Ciro Immobile ha pareggiato al 48′ con un bel tiro incrociato su assist di Luis Alberto (29 gol in 29 partite per l’attaccante), Marco Parolo ha siglato la rete del successo al 72′ con un bel tiro da fuori area. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Torino-Lazio 1-2.

Foto: Lapresse