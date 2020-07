VIDEO Napoli-Roma 2-1, Highlights, gol e sintesi: Callejon e Insigne a segno, azzurri al quinto posto

Il Napoli ha sconfitto la Roma per 2-1 nel match valido per la 30ma giornata della Serie A 2020 di calcio. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 55′ con Callejon, abile a insaccare col destro il bel cross di Mario Rui. I giallorossi hanno pareggiato cinque minuti più tardi con una bordata dalla distanza di Mkhytarian ma i ragazzi di Rino Gattuso non hanno mollato e all’82’ hanno trovato il gol vittoria grazie a uno spettacolare tiro a giro di Lorenzo Insigne. I partenopei hanno così agganciato i capitolini al quinto posto in classifica. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Napoli-Roma 2-1.

VIDEO HIGHLIGHTS NAPOLI-ROMA 2-1:

GOL CALLEJON (1-0):

Gol di Callejon Napoli – Roma 1-0 pic.twitter.com/EEoqL7iJKF — LIVE GOL (@LIVESCOREX) July 5, 2020

GOL MKHITARYAN (1-1):

Gol di Mkitharyan Napoli – Roma 1-1 pic.twitter.com/Zgq8zywXOy — LIVE GOL (@LIVESCOREX) July 5, 2020

GOL INSIGNE (2-1):

Foto: Lapresse