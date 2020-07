Napoli-Roma 2-1, Serie A: Callejon e Insigne lanciano i partenopei, agganciati i giallorossi al quinto posto

Il Napoli ha sconfitto la Roma per 2-1 nel match valido per la 30ma giornata della Serie A 2020 di calcio. I partenopei si sono imposti allo Stadio San Paolo e hanno agganciato i giallorossi al quinto posto in classifica, entrambe le formazioni hanno due punti di vantaggio sul Milan e sei sul Verona nella lotta per l’accesso alla prossima Europa League (ma i campani sono già qualificati in virtù del trionfo in Coppa Italia). I ragazzi di Rino Gattuso sono tornati al successo dopo lo stop contro l’Atalanta, gli uomini di Fonseca sono incappati nella terza sconfitta consecutiva. Questo risultato consegna sostanzialmente la qualificazione alla prossima Champions League per Inter e Atalanta visto che hanno 16 e 15 lunghezze di vantaggio sulla coppia inseguitrice.

Il primo tempo è stato relativamente equilibrato, con poche fiammate e giocato a ritmi relativamente bassi. Nella ripresa le squadre si sono allungate e c’è stato più spettacolo. Il Napoli è passato in vantaggio al 55′ con Callejon, bravo a deviare in porta con il piede destro il bel cross di Mario Rui. I padroni di casa si sono distratti e cinque minuti più tardi ha impattato Mkhitaryan con una micidiale staffilata dalla lunga distanza. A risolvere la contesa è stata una magnifica invenzione di Lorenzo Insigne che all’82’ ha fatto partire uno spettacolare tiro a giro.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse