VIDEO Lewis Hamilton penalizzato nel GP Austria 2020: perché il britannico è stato retrocesso? Le nuove immagini

Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Il Campione del Mondo aveva conquistato il secondo posto nelle qualifiche di ieri ma stamattina sono emerse nuove immagini riguardo alla fase calda delle qualiiche di ieri: il pilota della Mercedes non ha rallentato quando ha visto le bandiere gialle, esposte per l’uscita di pista del compagno di squadra Valtteri Bottas. A un’ora dal via della gara i commissari hanno deciso di retrocedere il britannico fino alla quinta piazzola. Di seguito il VIDEO dell’episodio incriminato.

Foto: Lapresse