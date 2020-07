Valtteri Bottas, GP Austria F1 2020: “Gara con tanta pressione, ma sono rimasto concentrato e ho tenuto il controllo”

Ottava vittoria in carriera e secondo trionfo a Spielberg per Valtteri Bottas, che si è imposto nel Gran Premio d’Austria portandosi così in testa al Mondiale di Formula 1 al termine della prima tappa stagionale. Il finlandese della Mercedes, scattato dalla pole position davanti alla Red Bull di Verstappen, ha conservato la leadership dal primo all’ultimo giro nonostante l’ingombrante presenza negli specchietti dell’altra W11 del compagno di squadra Lewis Hamilton specialmente nella seconda parte della corsa. Il 30enne nativo di Nastola non ha commesso errori di rilievo ed è stato di gestire bene la pressione, precedendo sul podio la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris.

“È stata decisamente una gara con tanta pressione per me – ha detto Bottas subito dopo essere sceso dalla macchina al traguardo – Una Safety Car andava bene, poi però è entrata di nuovo alla fine… Ci sono state tante possibilità per Lewis di provare a superarmi, anche se avessi commesso un piccolo errore dato che lui oggi era molto veloce, però sono rimasto concentrato e ho tenuto il controllo della gara. Non c’era modo migliore per cominciare la stagione“. L’ex pilota Williams ha anche commentato le difficoltà legate all’affidabilità accusate da entrambe le Frecce Nere (ex Frecce d’Argento): “Ci hanno detto di non sfruttare i cordoli per problemi alla macchina, infatti a un certo punto mi sono un po’ preoccupato ma alla fine abbiamo tagliato il traguardo con entrambe le vetture e siamo in testa alla classifica costruttori, quindi questo è un ottimo segnale“.

Foto: Lapresse