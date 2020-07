F1 in tv, GP Stiria 2020: palinsesto Sky e TV8, orari, streaming

Nel weekend del 10-12 luglio si disputerà il GP della Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 2020. Al Red Bull Ring andrà in scena il secondo appuntamento di questa tormentata stagione, si correrà ancora una volta sul circuito di Zeltweg dove nello scorso fine settimana è iniziato il campionato col GP d’Austria. Dopo l’ultima avvincente gara, ci si aspetta ancora grande spettacolo anche se serviranno episodi particolari per smuovere le acque proprio come è successo all’esordio.

La Mercedes è sempre la scuderia da battere, Valtteri Bottas ha vinto la prima gara e cercherà un bel bis per allungare in testa alla classifica generale mentre Lewis Hamilton dovrà riscattare il deludente quarto posto del debutto. La Ferrari si è clamorosamente salvata nell’ultimo weekend, la monoposto è tecnicamente lacunosa ma Charles Leclerc ha conquistato un incredibile secondo posto e cercherà una nuova magia sperando magari nell’arrivo del nuovo pacchetto aerodinamico preannunciato da Maranello. Sebastian Vettel corre da separato in casa e deve rialzare la testa dopo un deludente decimo posto.

La Red Bull ha incamerato un amaro doppio ritiro nella prima gara di casa e ora deve risorgere: Max Verstappen e Alexander Albon sperano che le loro vetture non li abbandonino per problemi di affidabilità, il loro obiettivo è quello di lottare quantomeno per il podio. Attenzione alla McLaren dopo il bel terzo posto di Lando Norris e la quinta piazza di Carlos Sainz, ci si aspetta un rendimento importante da parte della Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, non andrà sottovalutata la Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del GP della Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e su NowTV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 10 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 11 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

DOMENICA 12 LUGLIO:

15.10 Gara (sulla distanza di 71 giri, 306.5 km)

GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING? PALINSESTO, PROGRAMMA, ORARI

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 10 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 20.30, 00.00, 02.00 e nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROVE LIBERE 3 (SABATO 11 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE (SABATO 11 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.30.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.15, 20.30, 00.00, 02.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARA (DOMENICA 12 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.10.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 18.00, 20.00, 22.30, 01.00 e nel rullo notturno.

Replica su Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 01.00 di lunedì 13 luglio.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse