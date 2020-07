US Open, il sindaco di New York: “La gente dovrà guardarlo in tv, ma il torneo si disputerà”

C’è ancora un grande punto interrogativo sugli US Open, programmati per il periodo che va da lunedì 31 agosto a domenica 13 settembre. Nonostante lo Slam americano sia stato confermato dalla stessa ATP, i casi di contagio negli Stati Uniti non accennano a diminuire e bisognerà monitorare attentamente l’evolversi della situazione. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, a precisa domanda ha mostrato grande ottimismo, affermando che la manifestazione si terrà, seppure a porte chiuse.

Intervenuto ai microfoni della CNN, De Blasio non ha lasciato spazio a dubbi: “Questo è uno dei numerosi eventi con attività sportive che si svolgeranno senza pubblico. La gente dovrà vederlo in televisione, ma continueremo a mantenere la tradizione del torneo. Tennis e baseball torneranno a giocarsi”.

